Son dakika: Diagne'den transfer açıklaması! Devre arasında ayrılacak mı?

Son dakika haberi... Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, 7 gole sahne olan mücadelede Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu. Antalyaspor beraberliği sonrasında Konyaspor'a kaybeden sarı-kırmızılılarda 2 gol atan Senegalli, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Golünü Omar'a armağan ettiğini belirten Diagne, transfer söylentilerine de cevap verdi.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız.
Golümü Omar'a armağan ettim. Bu akşam buradan galip gelip 3 puanı ona armağan etmek istiyorduk. Transfer söylentileri için de... Hala Galatasaray'ın oyuncusuyum ve Galatasaray için çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.