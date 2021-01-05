Son dakika: Fenerbahçeli eski futbolcu Beykan Şimşek Göztepe'de!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe altyapısından yetişen son olarak Ankaraspor'da forma giyen Beykan Şimşek, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer oldu. Şimşek kariyeri boyunca, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu ve Sakaryaspor gibi takımlarda oynadı.
İŞTE GÖZTEPE'DEN GELEN TRANSFER AÇIKLAMASI
1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.
1 Ocak 1995'te Aydın'da dünyaya gelen Beykan, 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi.
U15 ve A2 arası tüm milli takımlarımızda forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor.
Beykan Şimşek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.