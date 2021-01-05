Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

Son dakika: 'ye gol makinesi! devrede...

Son dakika transfer haberleri... Sezon başında kadrosuna kattığı 18 isimden gol yollarında beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde takıma bir forvet kazandırmak istiyor. Bu transfer için çalışmalara devam eden sarı lacivertli takımda sportif direktör hedefini belirledi. Belözoğlu, takıma Vikingli golcüyü kazandıracak.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:52 Son Güncelleme: 5.1.2021 09:18 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

Transfer haberi: Sarı lacivertli takımın , , ve gibi isimlerden oluşan forvet hattı bu sezon gol yollarında etkili olamadı. Golcü sıkıntısı çeken sarı lacivertli takımda devreye girdi ve yeni golcüyü belirledi. Kanarya'nın hedefindeki gol makinesi geçtiğimiz sezonu 27 golle kapatırken, bu sezona da golle merhaba dedi. İşte o isim...

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

Bugün start alacak transfer sezonunda ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

'de yer alan habere göre; ekibi forması giyen 26 yaşındaki Danimarkalı forvet 'in 'nin radarında olduğu iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

Sarı-Lacivertliler'in ekibiyle önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

26 yaşındaki Danimarkalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Junker ile 'nın önemli kulüpleri de ilgileniyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

GOL MAKİNESİ!
bu sezon formasıyla 24 maça çıktı. Fileleri 25 defa sarsmayı başardı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

7 de asisti bulunuyor. 1.86 boyundaki forvet hava toplarında da bir hayli etkili.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

KASPER JUNKER KİMDİR?
26 yaşındaki , ülkesi dışında sadece 'te 5 ay forma giydi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

Kariyeri boyunca 165 maça çıkan Junker, 58 gol 26 asiste imza attı. Junker, henüz Milli Takımı'nda forma giymedi.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Junker, sezonu da gol kralı olarak tamamladı ve şampiyonluğa büyük katkısı oldu.

Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...

Transfermarkt verilerine göre Junker'in bonservis bedeli 2 milyon Euro.

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Son dakika: Fenerbahçe'ye gol makinesi! Emre Belözoğlu devrede...
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