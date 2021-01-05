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haberi: Milli Futbolcu için yeni teklif! ve Zlatan'a rakip olacak..

Hem Milli takımımızın hem de Lille'nin en önemli oyuncuları arasında yer alan hakkında transfer iddiası geldi. İtalyan muhabir Di Marzio'nun duyurduğu transfer haberine göre Roma, Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Davide Santon ve Karsdrop'un performansından memnun olmayan Roma, Zeki Çelik için girişimlerini sıklaştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:57 Son Güncelleme: 5.1.2021 11:03 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Futbolcu Zeki Çelik için yeni teklif! Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'a rakip olacak..

Roma teknik direktörü Fonseca, 'i özellikle kadrosunda görmek istiyor. Di Marzio'nun aktardığı haberine göre Zeki Çelik için Lille 15 milyon € bonservis bedeli istiyor.

Son dakika haberi: Milli Futbolcu Zeki Çelik için yeni teklif! Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'a rakip olacak..

Bu gelişmenin ardından milli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen , Fransa'ya İstanbulspor'dan transfer olmuştu.

Son dakika haberi: Milli Futbolcu Zeki Çelik için yeni teklif! Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'a rakip olacak..

İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN HİKAYESİ...

1997 yılında Bursa'da dünyaya gelen , kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor U-16, U-17, U-19 ve U-21 takımlarında forma giyen Zeki Çelik, Karacabey Birlik'te de kiralık olara kforma giydi. Bursaspor formasını çok az giyen Zeki, İstanbulspor'a transfer oldu.

Son dakika haberi: Milli Futbolcu Zeki Çelik için yeni teklif! Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'a rakip olacak..

TFF 1. LİG'DEN FRANSA'YA...

, 2018 yılında İstanbulspor'dan Fransız ekibi Lille'nin yolunu tuttu. Burada yakaladığı performansla milli takımın da önemli futbolcuları arasında yer alan Zeki Çelik, dar alanda oynadığı oyun ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor.

Son dakika haberi: Milli Futbolcu Zeki Çelik için yeni teklif! Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'a rakip olacak..

Zeki'nin performansından memnun kalan Lille, daha sonra Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı da transfer etti.

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