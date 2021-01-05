Son dakika haberi: Milli Futbolcu Zeki Çelik için yeni teklif! Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'a rakip olacak..

Roma teknik direktörü Fonseca, Zeki Çelik'i özellikle kadrosunda görmek istiyor. Di Marzio'nun aktardığı son dakika haberine göre Zeki Çelik için Lille 15 milyon € bonservis bedeli istiyor.
Bu gelişmenin ardından milli yıldızın hangi takıma transfer olacağı merak ediliyor. Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Zeki Çelik, Fransa'ya İstanbulspor'dan transfer olmuştu.
İŞTE ZEKİ ÇELİK'İN HİKAYESİ...
1997 yılında Bursa'da dünyaya gelen Zeki Çelik, kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. Bursaspor U-16, U-17, U-19 ve U-21 takımlarında forma giyen Zeki Çelik, Karacabey Birlik'te de kiralık olara kforma giydi. Bursaspor formasını çok az giyen Zeki, İstanbulspor'a transfer oldu.
TFF 1. LİG'DEN FRANSA'YA...
Zeki Çelik, 2018 yılında İstanbulspor'dan Fransız ekibi Lille'nin yolunu tuttu. Burada yakaladığı performansla milli takımın da önemli futbolcuları arasında yer alan Zeki Çelik, dar alanda oynadığı oyun ve uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor.
Zeki'nin performansından memnun kalan Lille, daha sonra Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı da transfer etti.