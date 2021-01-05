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Son dakika! - maçı sonrası 'dan isyan!

'de 17. hafta maçları bugün oynandı. Günün son maçı olan - maçında toplamda 7 gol çıktı ve Konyaspor, Galatasaray'ı 4-3'lük skorla mağlup etmeyi başardı. Kırmızı kart gören Konyaspor teknik direktörü maçın ardından isyan etti. Maçın ardından hakemlere sert eleştirilerde bulunan İsmail Kartal, "Ben hayatımda ilk defam antrenör olarak kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece "Oyuncularımızı baskı altına alıyorsunuz. Aut atışını kullanırken bile acele ettirmek istiyorsunuz. Penaltıda ihlal diyorsunuz. Bu ağır oldu. Yazıklar olsun" dedim. Bu mudur kırmızı kartın sebebi?" açıklamalarını yaparak hakemlere karşı isyan etti. İşte Konyaspor - Galatasaray maçıyla ilgili son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 5.1.2021 23:09 Son Güncelleme: 5.1.2021 23:10 ABONE OL
Son dakika! Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası İsmail Kartal'dan isyan!

Son dakika: Süper Lig'de 17. hafta, bugün oynanan maçlarla başladı. Günün son maçında gol düellosına sahne olan Konyaspor - Galatasaray mücadelesinde tam 7 gol çıktı. Zorlu mücadeleyi ev sahibi takım olan Konyaspor, Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmeyi başardı. 77.dakikada Galatasaray penaltı kazandı ve Diagne penaltı atışından yararlanamadı ve daha sonra maçın hakemi Arda Kardeşler penaltının tekrar edilmesine karar verdi. Bu karar sonrası itirazlarda bulunan İsmail Kartal kırmızı kart gördü. Kararın ardından hakemlerle tartışan İsmail Kartal, hakem Arda Kardeşler'i alkışlayarak isyan etti. İşte İsmail Kartal'ın son dakika açıklamaları...

SON DAKİKA İSMAİL KARTAL'IN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Bizim bir sistemimiz var. Sezon başından bu yana taktik disiplin açısından ligin 5-6 takımından biri olsak da sıralamada istediğimiz yerde değildik. Bugünkü maçta da maçı zor tamamladık eksiklerden ötürü... Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu."

"Kırmızı karta gelince... Ben hayatımda ilk defam antrenör olarak kırmızı kart gördüm. Yan hakeme sadece "Oyuncularımızı baskı altına alıyorsunuz. Aut atışını kullanırken bile acele ettirmek istiyorsunuz. Penaltıda ihlal diyorsunuz. Bu ağır oldu. Yazıklar olsun" dedim. Bu mudur kırmızı kartın sebebi. Ben hayatımda kimseye küfür etmedim, kendime de ettirmedim."

İsmail Kartal açıkladı! Hakeme ne dedi?

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Son dakika! Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası İsmail Kartal'dan isyan!
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