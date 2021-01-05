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Son dakika: 'e şoku! 40 kişide koronavirüs tespit edildi!

Avrupa'nın en prestijli ligi olan , son günlerde futbolcu ve teknik çalıştırıcılarda ortaya çıkan vakalarıyla gündemde. Gelen son dakika bilgilerine göre, Premier Lig'de geçen hafta yapılan testler sonrası toplamda 40 kişide koronavirüs tespit edildi. Ortaya çıkan korkunç tablo Premier Lig maçlarının ertelenmesi konusunu gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 23:15 Son Güncelleme: 5.1.2021 23:27 ABONE OL
Son dakika: Premier Lig'e koronavirüs şoku! 40 kişide koronavirüs tespit edildi!

Premier Lig'de koronavirüs krizi devam ediyor. Ortaya çıkan koronavirüs vakaları Premier Lig'i erteleyecek mi? Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık-3 Ocak tarihlerinde oyuncu ve teknik ekibe uygulanan iki bin 295 test sonucunda 40 pozitif vaka tespit edildi.

Vaka sayısında önceki haftanın iki katından daha fazla artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, bunun rekor olduğu da belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.

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Son dakika: Premier Lig'e koronavirüs şoku! 40 kişide koronavirüs tespit edildi!
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