SON DAKİKA: Radamel Falcao'dan ayrılık sinyali! Transfer iddiaları doğru mu? O takımı takibe aldı...

Türkiye'ye transfer olurken büyük beklentileri karşılayacağını söyleyen Falcao, Süper Lig kariyerinde sınıfta kaldı. 1.5 sezondur yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Falcao'nun takıma katkı verdiği maçlar ise bir elin parmaklarını geçmiyor. Son dakika gelişmesine göre Radamel Falcao, Instagram biyografisinden 'Galatasaray' yazısını kaldırdı ve adının transfer iddialarını karıştığı ABD'nin Inter Miami takımını takibe aldı.

SON DAKİKA: FALCAO'DAN TRANSFER HAMLESİ! INTER MİAMİ'Yİ TAKİP ETTİ...

Galatasaray'a gelip gelmeyeceği uzun süre beklenen ve daha sonra İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalayan Falcao, yeniden sakatlandı. 2 aylık sakatlık süresinin ardından Trabzonspor maçıyla sahalara dönen ve Antalyaspor maçının ikinci yarısında yine sakatlanan Falcao, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımını takip etti.