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: ilk transferini yaptı! Genç oyuncu Trabzonspor'da

A Spor'un aktardığı gelişmesine göre , 'a transfer oldu. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Berat Özdemir'i isteyen birçok kulüp olduğu fakat oyuncunun Trabzonspor'u tercih ettiği ifade edildi. Trabzonspor, Berat Özdemir için 2.5 milyon €'luk bonservis bedeli ödeyecek. Berat, Abdullah Avcı'nın da direkt olarak istediği isimlerden biriydi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:52 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor ilk transferini yaptı! Genç oyuncu Berat Özdemir Trabzonspor'da

Son dakika bilgisine göre Trabzonspor'un ilk transferi belli oldu! Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Trabzonspor'a transfer oldu. Yunus Emre Sel, A Spor canlı yayınında son dakika gelişmelerini aktardı. Berat Özdemir transferinin bittiğini ifade eden Yunus Emre Sel, Trabzonspor'un bir diğer transfer hedefinin de Enzo Perez olduğunu aktardı.

TRABZONSPOR BERAT ÖZDEMİR İÇİN 2.5 MİLYON € ÖDEYECEK!

Trabzonspor'un Berat transferi için başkent temsilcisine 2.5 milyon € ödeyeceği ifade edilirken daha önce Benfica, Valencia gibi takımlarda forma giyen Enzo Perez'in de orta saha için düşünülen futbolcular arasında yer aldığı aktarıldı.

Son dakika haberi: Trabzonspor'a yeni Sosa... Enzo Perez ile görüşmeler başladı! Sabah.com.tr Özel

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Son dakika: Trabzonspor ilk transferini yaptı! Genç oyuncu Berat Özdemir Trabzonspor'da
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