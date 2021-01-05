SON DAKİKA: Yeni Malatya - Sivasspor maçı sona erdi! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçta Yeni Malatya evinde Sivasspor'u ağırladı. Maçta ilk yarı, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında tek gol Yeni Malatyaspor'dan geldi. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maç 2-2 sona erdi.
SON DAKİKA: YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇININ GENİŞ DETAYLARI
GOLLER: Dk.25 Fofana, Dk.61 Tetteh (Yeni Malatyaspor) - Dk.17 Erdoğan, Dk.31 Gradel (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor) - Uğur (Sivasspor)
8'inci dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Tetteh ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyi de çalımlayan Tetteh'in vurduğu şutu savunma engelledi.
11'inci dakikada ceza sahası içinde topu alan Hakan Arslan, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.
17'nci dakikada ceza sahası dışında Robin Yalçın'ın yaptığı ortaya yükselen Erdoğan'ın vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.
22'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına gönderdiği pasta topu alan Gradel vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
25'inci dakikada ceza sahası içinde Issam'ın ortasında Fofana gelişine voleyi vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.
31'inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortaya iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-2.
İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
52'nci dakika altıpas üzerinde Tetteh savunma oyuncularına geride bırakarak pasını Kubilay'a gönderdi. Kubilay'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.
61'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunu kaleci Uğur çeldi. Pozisyonu takip eden Tetteh, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
83'üncü dakikada savunma oyuncularına çalımlar atarak ceza sahası yayının önüne gelen Issam'ın şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.
SON DAKİKA YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR
Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün alınan beraberlik de bizim için kötü değil." dedi.
Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün son haftaların çıkışta olan takımı Demir Grup Sivasspor'a karşı mücadele ettiklerini söyledi.
Demir Grup Sivasspor'un ligde her ne kadar üst sıralarda olmasa da yıllardır hem takım hem kulüp istikrarını koruyan bir takım olduğunu aktaran Hamzaoğlu, şunları kaydetti:
"Ayrıca 2-3 yıldır beraber oynayan 7-8 futbolcusu var. Organize bir takım. Maça iyi başladılar, iyi oynadılar. Biz maça iyi başlayamadık fakat ikinci yarıda değişikliklerle beraber dengeyi sağladık. Galibiyeti aradık ama kazanamadık. Sahamızda kazanmak isterdik fakat bana göre iki kötü sonuçtan sonra bugün alınan beraberlik de bizim için kötü değil. En azından ayaklarımızın üzerine tekrar kalktık, güven kazandık. İnşallah önümüzdeki haftalara bu güveni galibiyete ulaşacak şekilde taşırız."
SON DAKİKA SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY: RAHAT BİR GALİBİYET ALABİLİRDİK
Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik." dedi.
Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da şiddetle puana ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Malatya'dan puan veya puanlarla dönmenin hesabını yaptıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti:
"Geçen hafta iyi oynadığımız maçta son dakika şansız 1 gol yedik ve maç berabere bitti. Biz buraya puan veya puanlar için geldik. Takımım gerçekten ilk yarı çok iyi oynadı, çok güzel pozisyonlar yakaladı, onları değerlendiremedik. Eğer onları değerlendirebilseydik, son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik buradan galibiyetle rahatlıkla gidebilirdik. İkinci yarı Malatyaspor bütün riski denedi, 4 forvetle oynamaya başladı. Hava topları açısından çok üstün oyuncuları vardı. Pozisyonlardan bir tanesini değerlendirdiler. İkinci yarıda onlar üstümüze geldiğinde biz kontra ataklarla güzel pozisyonlar bulduk ama maalesef onları değerlendiremedik."
"MAALESEF BİR PUANA RAZI OLDUK"
Rıza Çalımbay, takımın maçın başından sonuna kadar mücadelesinden çok memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"İlk yarıdaki oyunundan çok memnunum. Bütün amacımız buradan galibiyetle dönmekti ama maalesef bir puana razı olduk. Malatya takımının sezon başından bu yana çıkışına, kadrosuna bakarsanız deplasmanda alınan puan şu anda iyidir. Önemli olan sahamızdaki Gaziantep FK maçına çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü zorlu bir fikstüre giriyoruz, Gaziantep arkasından Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynuyoruz. Birde kupa maçımız var. Zor bir fikstüre giriyoruz ve burayı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Devre arasında da mutlaka takviye yapıp, eksik yerlere takviyeleri yapıp ondan sonrada inşallah maçlar da haftada bire düşerse güzel bir şekilde ligi bitireceğimize inanıyorum."
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Sivasspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1B - 3M), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı. Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.
2 TAKIMIN İLK 11'LERİ
YENİ MALATYASPOR
Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed İldiz, Fofana, Adem Büyük, Topalli, Tetteh
SİVASSPOR
Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner, Appındangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare