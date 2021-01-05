Teşekkürler baba Thiam!

Sarı-lacivertliler 4. sıraya yükselirken, rotasını Alanya maçına çevirdiilk lig maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni yılaCaner ve Novak'ın yokluğunda bu bölgeye çekilen Sadık maçın en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Rakibin en etkili silahı Yusuf'u durdurdu.Başakşehir maçında başladığı çıkışını sürdürdü. Takımdaki yardımlaşmada belirgin bir yükseliş var.İkili mücadeleler kazanıldıkça sarı-lacivertlilerin öz güveni de yerine geldi.iki golünde en az Thiam kadar Pelkas'ın da katkısı vardı. İlk golde kısa boyuna rağmen çıktığı kafa topunda rakibi bozdu, ikinci golde harika bir pasla Thiam'ı buluşturdu. Yunan futbolcunun performansı belirgin şekilde yükseliyor.Sosa, Lemos döndü. Perotti, Serdar ve Caner de katılacak.yoğun fikstürde kullanabilecek.KASIMPAŞA'YI, sezon başındaFenerbahçe'yeverdiği Mame Baba Thiam yıktı.ilk gol sevincini yaşayanSenegalli yıldız, bununla kalmadıikinci golü de ağlara gönderdi.Bu aradatecrübeli yıldız, Recep TayyipErdoğan Stadı'nda son golünügeçen sezonBu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu duble yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli futbolculardan Thiam, Kasımpaşa ağlarına iki gol birden bırakırken aynı başarıyı, Ozan Tufan Beşiktaş, Perotti Gençlerbirliği ve Samatta Karagümrük maçlarında göstermişti.İki golüyle maça damga vuran"Takımımızın elde ettiği galibiyetten dolayı Elhamdülillah çok mutluyum.Pelkas'la birlikte iyi oynuyoruz. Yeni oyunculardan kurulu bir takım olarak bunu birlikte aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.