Teşekkürler baba Thiam!

Senegalli 11. maçında fileleri havalandırırken, 14 ve 45+1’deki golleriyle ilk yarıda fişi çekti. Ferdi’nin 86’daki golü skoru ilan etti. Taraftarın sosyal medyada Thiam kadar Kasımpaşa’ya da teşekkürü vardı
Sarı-lacivertliler 4. sıraya yükselirken, rotasını Alanya maçına çevirdi 2021'in ilk lig maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni yıla sol bek Sadık Çiftpınar sürpriziile girdi. Caner ve Novak'ın yokluğunda bu bölgeye çekilen Sadık maçın en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Rakibin en etkili silahı Yusuf'u durdurdu. Fenerbahçe, Başakşehir maçında başladığı çıkışını sürdürdü. Takımdaki yardımlaşmada belirgin bir yükseliş var. Elbette Valencia'nın dönüşü,takım savunmasını hayli yukarıyaçekti. İkili mücadeleler kazanıldıkça sarı-lacivertlilerin öz güveni de yerine geldi. Thiam'ın iki golünde en az Thiam kadar Pelkas'ın da katkısı vardı. İlk golde kısa boyuna rağmen çıktığı kafa topunda rakibi bozdu, ikinci golde harika bir pasla Thiam'ı buluşturdu. Yunan futbolcunun performansı belirgin şekilde yükseliyor. Samatta, Sosa, Lemos döndü. Perotti, Serdar ve Caner de katılacak. 21 gündetoplam 7 maça çıkacak olan Fenerbahçegeniş kadro imkanını yoğun fikstürde kullanabilecek.
İLK GOLLERESKİ TAKIMINA
KASIMPAŞA'YI, sezon başında bonservisbedeli talep etmeden Fenerbahçe'yeverdiği Mame Baba Thiam yıktı. Sarılacivertliforma ile çıktığı 11. karşılaşmadailk gol sevincini yaşayanSenegalli yıldız, bununla kalmadıikinci golü de ağlara gönderdi.Thiam ilk asistini ise Başakşehirmaçında skoru 4-1'e getiren goldeMert Hakan'a yapmıştı. Bu aradatecrübeli yıldız, Recep TayyipErdoğan Stadı'nda son golünügeçen sezon Fenerbahçe ağlarınagöndermiş, Kasımpaşa sahadan2-0 galip ayrılmıştı.
DUBLECİ F.BAHÇE
Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu duble yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli futbolculardan Thiam, Kasımpaşa ağlarına iki gol birden bırakırken aynı başarıyı, Ozan Tufan Beşiktaş, Perotti Gençlerbirliği ve Samatta Karagümrük maçlarında göstermişti.
ELHAMDÜLİLLAH ÇOK MUTLUYUM
İki golüyle maça damga vuran Thiam, "Takımımızın elde ettiği galibiyetten dolayı Elhamdülillah çok mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu ve büyük takım hüviyetini sahada göstermiş olduk. Pelkas'la birlikte iyi oynuyoruz. Yeni oyunculardan kurulu bir takım olarak bunu birlikte aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.