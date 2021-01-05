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Teşekkürler baba Thiam!

Senegalli 11. maçında fileleri havalandırırken, 14 ve 45+1’deki golleriyle ilk yarıda fişi çekti. Ferdi’nin 86’daki golü skoru ilan etti. Taraftarın sosyal medyada Thiam kadar Kasımpaşa’ya da teşekkürü vardı

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Teşekkürler baba Thiam!
Sarı-lacivertliler 4. sıraya yükselirken, rotasını Alanya maçına çevirdi
2021'in ilk lig maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yeni yıla sol bek Sadık Çiftpınar sürprizi ile girdi. Caner ve Novak'ın yokluğunda bu bölgeye çekilen Sadık maçın en iyi isimlerinden biri olarak dikkat çekti. Rakibin en etkili silahı Yusuf'u durdurdu. Fenerbahçe, Başakşehir maçında başladığı çıkışını sürdürdü. Takımdaki yardımlaşmada belirgin bir yükseliş var. Elbette Valencia'nın dönüşü, takım savunmasını hayli yukarıya çekti. İkili mücadeleler kazanıldıkça sarı-lacivertlilerin öz güveni de yerine geldi. Thiam'ın iki golünde en az Thiam kadar Pelkas'ın da katkısı vardı. İlk golde kısa boyuna rağmen çıktığı kafa topunda rakibi bozdu, ikinci golde harika bir pasla Thiam'ı buluşturdu. Yunan futbolcunun performansı belirgin şekilde yükseliyor. Samatta, Sosa, Lemos döndü. Perotti, Serdar ve Caner de katılacak. 21 günde toplam 7 maça çıkacak olan Fenerbahçe geniş kadro imkanını yoğun fikstürde kullanabilecek.

İLK GOLLER ESKİ TAKIMINA
KASIMPAŞA'YI, sezon başında bonservis bedeli talep etmeden Fenerbahçe'ye verdiği Mame Baba Thiam yıktı. Sarılacivertli forma ile çıktığı 11. karşılaşmada ilk gol sevincini yaşayan Senegalli yıldız, bununla kalmadı ikinci golü de ağlara gönderdi. Thiam ilk asistini ise Başakşehir maçında skoru 4-1'e getiren golde Mert Hakan'a yapmıştı. Bu arada tecrübeli yıldız, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son golünü geçen sezon Fenerbahçe ağlarına göndermiş, Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

DUBLECİ F.BAHÇE
Bu sezon Süper Lig'de en fazla oyuncusu duble yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarılacivertli futbolculardan Thiam, Kasımpaşa ağlarına iki gol birden bırakırken aynı başarıyı, Ozan Tufan Beşiktaş, Perotti Gençlerbirliği ve Samatta Karagümrük maçlarında göstermişti.

ELHAMDÜLİLLAH ÇOK MUTLUYUM
İki golüyle maça damga vuran Thiam, "Takımımızın elde ettiği galibiyetten dolayı Elhamdülillah çok mutluyum. Kazanmamız gerekiyordu ve büyük takım hüviyetini sahada göstermiş olduk. Pelkas'la birlikte iyi oynuyoruz. Yeni oyunculardan kurulu bir takım olarak bunu birlikte aşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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Teşekkürler baba Thiam!
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