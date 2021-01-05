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maçı hangi kanalda? ne zaman, saat kaçta?

17. hafta maçları kapsamında , evinde ’yi konuk ediyor. Ligde elde ettiği 23 puanla 7. sırada yer alan “” sahasında oynayacağı karşılaşmada 19 puanla 12. Sırada bulunan İzmir ekibini yenerek hanesine 3 puanı yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte merak edilen Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve maçın tüm detayları…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 01:08 Son Güncelleme: 6.1.2021 01:08 ABONE OL
Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Göztepe ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de dün start alan 17. Haftanın bugünkü karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor ile Göztepe yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve tek beraberlikle 7. Sırada bulunan Trabzonspor, son 5 maçında 1 Galibiyet 3 mağlubiyet ve tek beraberlik alarak 19 puanla 12. Sırada bulunan Göztepe'yi evinde mağlup ederek puan hanesine 3 puan daha eklemeyi amaçlıyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyenler Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Trabzonspor Göztepe maçına ilişkin canlı yayın kanalı ve başlangıç saati gibi pek çok detaya ilişkin bilgiler şöyle;

17. hafta Trabzonspor Göztepe maçı, 6 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE GÖZTEPE 25. RANDEVUDA

  • Trabzonspor ile Göztepe, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 25. kez karşı karşıya gelecek.
  • Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 24 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 10-5 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
  • Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 35 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

TRABZON'DA SON MAÇLARDA ZORLANIYOR

  • Trabzonspor, sahasında rakibi karşısında en son 18 sezon önce galip geldi.
  • 2001-2002 sezonunda sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
  • Trabzonspor, sahasındaki 12 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

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Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Göztepe ne zaman, saat kaçta?
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