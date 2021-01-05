Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda? Süper Lig Trabzonspor Göztepe ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de dün start alan 17. Haftanın bugünkü karşılaşmaları kapsamında Trabzonspor ile Göztepe yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ve tek beraberlikle 7. Sırada bulunan Trabzonspor, son 5 maçında 1 Galibiyet 3 mağlubiyet ve tek beraberlik alarak 19 puanla 12. Sırada bulunan Göztepe'yi evinde mağlup ederek puan hanesine 3 puan daha eklemeyi amaçlıyor. Diğer yandan mücadeleyi izlemek isteyenler Trabzonspor Göztepe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

TRABZONSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Trabzonspor Göztepe maçına ilişkin canlı yayın kanalı ve başlangıç saati gibi pek çok detaya ilişkin bilgiler şöyle;