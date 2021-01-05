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evinde Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var! (CANLI)

'de heyecan devam ediyor. yönetimindeki , evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Son iki lig maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor, BB Erzurum'a ve Ankaragücüne mağlup olmuştu. Sivasspor da geçen hafta son dakika golüyle Denizlispor maçından bir puanla ayrılmıştı. Maç saat 16:00'da başladı. Sivasspor, 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ve 32. dakikada Gradel'in attığı gollerle 2-1 öne geçti. Yeni Malatyaspor tek golünü ise 25. dakikada Fofana attı. İlk yarı, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonra erdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 15:51 Son Güncelleme: 5.1.2021 16:53 ABONE OL
Yeni Malatyaspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var! CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçta Yeni Malatya evinde Sivasspor'u ağırlıyor. Maçta ilk yarı, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

GOLLER

Yeni Malatyaspor: 25' Fofana

Sivasspor: 18' Erdoğan Yeşilyurt, 32' Gradel

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Sivasspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1B - 3M), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı. Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.

2 TAKIMIN DA İLK 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR

Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed İldiz, Fofana, Adem Büyük, Topalli, Tetteh

SİVASSPOR

Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner, Appındangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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Yeni Malatyaspor evinde Sivasspor'u ağırlıyor! İlk yarıda 3 gol var! (CANLI)
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