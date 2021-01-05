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- Sivasspor maçı sona erdi! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

'de heyecan devam ediyor. yönetimindeki , evinde Sivasspor'u konuk etti. Son iki lig maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor, BB Erzurum'a ve Ankaragücüne mağlup olmuştu. Sivasspor da geçen hafta son dakika golüyle Denizlispor maçından bir puanla ayrılmıştı. Maç saat 16:00'da başladı. Tempolu maçta 2-2'lik skor var. Yeni Malatyaspor'un gollerini 25. dakikada Fofana ve 63. dakikada Tetteh attı. Sivasspor'un gollerini ise 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 32. dakikada Gradel attı. Maç 2-2 sona erdi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 17:57 Son Güncelleme: 5.1.2021 18:13 ABONE OL
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı sona erdi! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan maçta Yeni Malatya evinde Sivasspor'u ağırladı. Maçta ilk yarı, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısında tek gol Yeni Malatyaspor'dan geldi. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maç 2-2 sona erdi.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇININ GENİŞ DETAYLARI

GOLLER: Dk.25 Fofana, Dk.61 Tetteh (Yeni Malatyaspor) - Dk.17 Erdoğan, Dk.31 Gradel (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor) - Uğur (Sivasspor)

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Tetteh ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyi de çalımlayan Tetteh'in vurduğu şutu savunma engelledi.

11'inci dakikada ceza sahası içinde topu alan Hakan Arslan, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahası dışında Robin Yalçın'ın yaptığı ortaya yükselen Erdoğan'ın vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

22'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına gönderdiği pasta topu alan Gradel vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

25'inci dakikada ceza sahası içinde Issam'ın ortasında Fofana gelişine voleyi vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortaya iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-2.

İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakika altıpas üzerinde Tetteh savunma oyuncularına geride bırakarak pasını Kubilay'a gönderdi. Kubilay'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.

61'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunu kaleci Uğur çeldi. Pozisyonu takip eden Tetteh, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

83'üncü dakikada savunma oyuncularına çalımlar atarak ceza sahası yayının önüne gelen Issam'ın şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Sivasspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1B - 3M), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı. Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.

2 TAKIMIN İLK 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR

Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed İldiz, Fofana, Adem Büyük, Topalli, Tetteh

SİVASSPOR

Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner, Appındangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı sona erdi! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
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