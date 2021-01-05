Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı sona erdi! Gol düellosunda kazanan çıkmadı!

52'nci dakika altıpas üzerinde Tetteh savunma oyuncularına geride bırakarak pasını Kubilay'a gönderdi. Kubilay'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.



61'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunu kaleci Uğur çeldi. Pozisyonu takip eden Tetteh, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 2-2.



83'üncü dakikada savunma oyuncularına çalımlar atarak ceza sahası yayının önüne gelen Issam'ın şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Sivasspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor (1B - 3M), iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı. Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.

2 TAKIMIN İLK 11'LERİ

YENİ MALATYASPOR

Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Acquah, Ahmed İldiz, Fofana, Adem Büyük, Topalli, Tetteh

SİVASSPOR

Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Caner, Appındangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare