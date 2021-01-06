Atom karınca!

Fenerbahçe, Kasımpaşa mücadelesinde 3 farklı galibiyetle rahat bir nefes aldı.31 yaşındaki futbolcu, bir hücum oyuncusu olmasına rağmen takım oyununa yaptığı katkıyla Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı.Enner Valencia'nın sahada oluşu, Fenerbahçe'nin puan ortalamasını hayli yükseltti. Ekvadorlu oyuncunun forma giydiği 10 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi.Valencia ile oynanan maçlarda puan ortalaması 2.3 olurken, Valencia'sız mücadelelerde 1.2'de kaldı.Gol/asist olarak yüksek katkısı olmasa da Enner Valencia, sarı-lacivertli takımın galibiyet yüzdesini hayli artırdı.GÜRCAN BİLGİÇbaşında 'Et mi, balık mı?' diye kendimize soruyorduk. Valencia çok iyi işler yapıyordu ama aynı anda birçok hatanın, top kaybının sahibiydi. Değeri, olmayınca anlaşıldı. Milli takıma gitti, Kovid oldu, 3 hafta sonra döndü ve sakatlandı. Çok net şekilde takım performansı etkilendi. Hem hücum hem de defansif olarak çok önemli bir taktik oyuncusu. Tekrar takıma katılması Fenerbahçe için büyük kazanç oldu.BÜLENT TİMURLENKkanatta Gökhan Gönül'ün oynadığı maçlarda oyuncunun hücuma desteği bulunmamasından dolayı Fenerbahçe, sol tarafta Caner üzerinden oyunu götürüyordu. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetleri hiçbir şekilde Valencia'nın yokluğuna bağlamam. Burada ön plana çıkan Erol Bulut'un oyuncu tercihleri ve takım defansının eksikliğiydi. Aynı problem Beşiktaş'ta da vardı. Sergen Yalçın bunu son 4 maçta gol yemeyerek düzeltti. F.Bahçe önceki gün çok kötü bir Kasımpaşa'yı rahat geçti. Asıl test yarın Alanyaspor karşısında olacak. Direkt sağ kanat oynamak için Valencia'nın alındığını söyleyemeyiz ama eldekiler arasında en iyi Valencia'dır, bu da bir gerçek.