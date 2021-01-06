Başakşehir - BB Erzurumspor | 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK VAR

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.



BAŞAKŞEHİR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Berkay, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen

BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes



