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Başakşehir - maçında 1 gol var! (CANLI)

Süper Lig'in 17. haftasında son şampiyon Başakşehir, sahasında 'u konuk ediyor. Her iki takım için de ligde işler istenildiği gibi gitmiyor. Bu maç öncesi BB Erzurumspor 13 puanla ligin son sırasında. Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Başakşehir ise şampiyonluk yarışından çok uzak, 4 takımın küme düşeceği bu sezonda 16 puanla küme düşme hattının sadece 1 puan üstünde. Maçta Gulbrandsen'in 40. dakikada attığı golle Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Başakşehir - BB Erzurumspor maçını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 16:01 Son Güncelleme: 6.1.2021 17:31 ABONE OL
Başakşehir - BB Erzurumspor maçında 1 gol var! CANLI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde oynadığı son 7 maçı kazanamayan turuncu-lacivertli takım, sırasıyla Beşiktaş yenilgisinden sonra Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı. Gaziantep FK ve Fenerbahçe ile oynadığı maçları kaybeden İstanbul ekibi, Kasımpaşa beraberliğinin ardından deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu. Medipol Başakşehir, 4 galibiyet, 7 yenilgi ve 4 beraberlikle topladığı 16 puanla haftaya 16. sırada giriyor.

Son iki maçında 4 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puanla 20. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK VAR
Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren kaleci Mert Günok'un da bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

CANLI SKOR | BAŞAKŞEHİR 1-0 BB ERZURUMSPOR
40' FREDRIK GULBRANDSEN

BAŞAKŞEHİR - BB ERZURUMSPOR MAÇININ 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Berkay, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Chadli, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen
BB ERZURUMSPOR: Farnolle, Adolphe, Hasan, Cenk, Leo, Osman, Donald, Obertan, Emrah, Novikovas, Gomes

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Başakşehir - BB Erzurumspor maçında 1 gol var! (CANLI)
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