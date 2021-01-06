Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Müthiş istatistik

Sergen Yalçın'ın ekibi Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Partizan ile birlikte ilk sırayı alırken, aynı zamanda 5 maçlık galibiyet serisinde ise yine tüm Avrupa 1. ligleri içerisinde en iyi 7. takım durumuna gelmeyi başardı.