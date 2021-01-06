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Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Müthiş istatistik

Son dakika... 'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında 'u konuk etti. Karadeniz temsilcisini 6-0'lık skorla geçen siyah-beyazlılar, galibiyet serisini 6 maça çıkardı. 'da 4 gol atan Kanadalı forvet yıldızlaşırken, diğer goller ve 'ten geldi. Lider Beşiktaş, istatistiklerde Avrupa'ya damga vurdu. Sabah Spor'dan 'ın haberine göre Beşiktaş, 5 maçtır gol yemeyerek Avrupa'da bu alanda zirvede yer aldı.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 6.1.2021 22:31 ABONE OL
Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Müthiş istatistik

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı. Kartal, Larin'in 4 golle müthiş bir performans sergilediği müsabakayı 6-0 kazandı. Diğer goller ise Oğuzhan Özyakup ve Hasic'ten geldi. 5 maçtır sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, bu periyotta kalesini gole kapattı.

Çaykur Rizespor karşısında 6 gollü galibiyet alan Beşiktaş, son 5 maçında da kalesini gole kapatarak zor olanı başardı. Siyah-beyazlı ekip, gol yememe serisinde tüm Avrupa'nın da en iyi ekibi durumuna geldi.

Sergen Yalçın'ın ekibi Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Partizan ile birlikte ilk sırayı alırken, aynı zamanda 5 maçlık galibiyet serisinde ise yine tüm Avrupa 1. ligleri içerisinde en iyi 7. takım durumuna gelmeyi başardı.

Beşiktaş son 5 maçında BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u yendi ve bu müsabakalarda kalesini gole kapattı.

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Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Müthiş istatistik
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