Beşiktaş Avrupa'nın zirvesinde! Müthiş istatistik

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'a gol yağdırdı. Kartal, Larin'in 4 golle müthiş bir performans sergilediği müsabakayı 6-0 kazandı. Diğer goller ise Oğuzhan Özyakup ve Hasic'ten geldi. 5 maçtır sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, bu periyotta kalesini gole kapattı.
Çaykur Rizespor karşısında 6 gollü galibiyet alan Beşiktaş, son 5 maçında da kalesini gole kapatarak zor olanı başardı. Siyah-beyazlı ekip, gol yememe serisinde tüm Avrupa'nın da en iyi ekibi durumuna geldi.
Sergen Yalçın'ın ekibi Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Partizan ile birlikte ilk sırayı alırken, aynı zamanda 5 maçlık galibiyet serisinde ise yine tüm Avrupa 1. ligleri içerisinde en iyi 7. takım durumuna gelmeyi başardı.
Beşiktaş son 5 maçında BB Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'u yendi ve bu müsabakalarda kalesini gole kapattı.