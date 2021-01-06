Beşiktaşlı Larin: Maçın topunu saklayacağım

"DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

Aboubakar ile birlikte oynadığı için mutlu olduğunu dile getiren forvet, "Vincent Aboubakar ile yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Kimin gol attığının önemi yok, her maç daha iyiye gidiyoruz. Bizim tek isteğimiz kazanarak devam etmek" ifadelerini kullandı.