Beşiktaşlı Larin: Maçın topunu saklayacağım

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 4 gol atarak yıldızlaşan Larin, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kanadalı golcü, "İyi bir takımımız var böyle gitmek istiyoruz. Herkes birbiri için oynuyor. Hepimiz sahada elimizden geleni yapıyoruz. 4 gol attım ama kazandığımız için daha çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.
"DAHA İYİYE GİDİYORUZ"
Aboubakar ile birlikte oynadığı için mutlu olduğunu dile getiren forvet, "Vincent Aboubakar ile yarışmak ve onunla oynamak büyük bir zevk. Kimin gol attığının önemi yok, her maç daha iyiye gidiyoruz. Bizim tek isteğimiz kazanarak devam etmek" ifadelerini kullandı.
"TOPU SAKLAYACAĞIM"
Larin, topu saklayacağını belirterek konuşmasını şöyle noktaladı: "İlk kez hat-trick yaptım ve topu aldım. Topu kesinlikle saklayacağım."