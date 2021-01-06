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'ın golü 'e yetmedi

. Futbol Ligi'nin 18. haftasında , evinde 'e 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu 'ın golü Lille'e yetmezken, Angers'a 3 puanı getiren golleri ise kaydetti.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 01:27 ABONE OL
Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

Ligue 1'in 18. haftasında Lille, Angers'i konuk etti.

İlk yarıda Angers, Romain Thomas'ın 5. ve 10. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lille'de 42. dakikada sahneye çıkan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla farkı 1'e indirdi: 1-2.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Angers karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Lille bu skorla 36 puanla averaj farkıyla 3. sıraya geriledi. Angers ise puanını 30'a yükselterek 7. sıraya yerleşti.

Sahasında ilk yenilgisini alan Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi
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