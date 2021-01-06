Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! "O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım..."

Dün etkisiz bir oyun ortaya koyan Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı. Dün akşama kadar yediği 10 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı kırmızılı ekip dün 4 gol birden yiyerek savunmadaki sıkıntıları yeniden yaşadı. Antalyaspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Marcao'nun yokluğunda forma giyen Luyindama bir penaltı yaptırıp çok kötü bir performans ortaya koydu. Son dakika haberleri üst üste geliyor. Fatih Terim'in eski öğrencisi Sabri Sarıoğlu da yayıncı kuruluşta maçı yorumladı.
SABRİ SARIOĞLU'NDNA FLAŞ SÖZLER! "O DEĞİŞİKLİK TAKIMI GERİYE GÖTÜRDÜ..."
Konyaspor golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak Galatasaray daha zengindi. Emre Taşdemir değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü.
"RYAN BABEL OYUNA GEÇ ALINDI"
Bence, Babel biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. Galatasaray, bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi.
3-4 oyuncunun performansının düşük olması, sorun yaratır. Belki 1-2 oyuncuyu idare edebilir bir takım ama 3-4 oyuncu olunca olmuyordu. Tempolu pas yapan Galatasaray yoktu, daha durağandı. Bunun neticesinde Konyaspor haklı bir galibiyet aldı.
"RAKİPLER LUYİNDAMA'NIN ARKASINA ATILACAK TOPLARI KOLLUYOR"
Luyindama ağır bir oyuncu, rakip takımlar onun arkasına atılan toplardan pozisyon üretmeye çalışıyor, bu da Galatasaray'a zarar veriyor. Marcao'nun eksikliğini aradı Galatasaray. Sürat olarak da hamle olarak da diğer ikisinden iyi oyuncu Marcao.
"GALATASARAY'A İYİ BİR GOLCÜ LAZIM"
Galatasaray'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı.
Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. Galatasaray'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil.
Orta sahaya Seri gelirse Taylan'ın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan bugün kötü değildi ama eski temposundan uzaktı.