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'in eski öğrencisinden flaş sözler! "O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım..."

'ın mağlubiyetinin ardından haberleri peş peşe geliyor. Süper Lig'e mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, dün akşam deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. 'in eski öğrencisi 'ndan da maç yorumu geldi. Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, Emre Taşdemir değişikliğinin takımı geriye götürdüğünü ve Galatasaray'ın kesinlikle bir forvete ihtiyacı olduğunu ifade etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 09:25 Son Güncelleme: 6.1.2021 09:30 ABONE OL
Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

Dün etkisiz bir oyun ortaya koyan , İttifak Holding Konyaspor karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı. Dün akşama kadar yediği 10 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı kırmızılı ekip dün 4 gol birden yiyerek savunmadaki sıkıntıları yeniden yaşadı. Antalyaspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Marcao'nun yokluğunda forma giyen Luyindama bir penaltı yaptırıp çok kötü bir performans ortaya koydu. haberleri üst üste geliyor. 'in eski öğrencisi da yayıncı kuruluşta maçı yorumladı.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

SABRİ SARIOĞLU'NDNA FLAŞ SÖZLER! "O DEĞİŞİKLİK TAKIMI GERİYE GÖTÜRDÜ..."

Konyaspor golü bulduktan sonra 2. yarıda daha iştahlıydı. Kulübe olarak daha zengindi. Emre Taşdemir değişikliği, Galatasaray'ı geriye götürdü.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

"RYAN BABEL OYUNA GEÇ ALINDI"

Bence, Babel biraz geç alındı oyuna, fiziksel olarak tam hazır olmayabilir. Rakip sahada oynama, topu orada tutma anlamında Babel yetenekli bir oyuncu. , bu anlamda Babel'den faydalanabilirdi.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

3-4 oyuncunun performansının düşük olması, sorun yaratır. Belki 1-2 oyuncuyu idare edebilir bir takım ama 3-4 oyuncu olunca olmuyordu. Tempolu pas yapan yoktu, daha durağandı. Bunun neticesinde Konyaspor haklı bir galibiyet aldı.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

"RAKİPLER LUYİNDAMA'NIN ARKASINA ATILACAK TOPLARI KOLLUYOR"

Luyindama ağır bir oyuncu, rakip takımlar onun arkasına atılan toplardan pozisyon üretmeye çalışıyor, bu da 'a zarar veriyor. Marcao'nun eksikliğini aradı Galatasaray. Sürat olarak da hamle olarak da diğer ikisinden iyi oyuncu Marcao.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

"GALATASARAY'A İYİ BİR GOLCÜ LAZIM"

'ın iyi bir forvete ihtiyacı var. Özellikle topu ileride tutacak, stoperleri rahatsız edecek, sırtı dönük oynayacak oyuncu lazım. Falcao uzun süre sakatlıktan çıkamadı.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

Diagne 2 gol attı ama karşı karşıya pozisyonda gerekn vuruşu yapamıyor, rakip savunma arasında kayboluyor. 'a sağlam bir santrfor lazım. Diagne istenen seviyede değil.

Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım...

Orta sahaya Seri gelirse Taylan'ın yükü hafifler. Taylan da bu yükü belli bir yere kadar taşıyabilir. Genç oyuncu ama yorgunluk artıyor. Taylan bugün kötü değildi ama eski temposundan uzaktı.

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Fatih Terim'in eski öğrencisinden flaş sözler! "O değişiklik takımı geriye götürdü mutlaka forvet lazım..."
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