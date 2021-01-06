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Futbola doyacağız

Kulüpleri lig ve kupada 25 Ocak’a kadar zorlu bir takvim bekliyor. 'de 3 karşılaşmayla dün başlayan maratonda 20 günde hafta içi ve hafta sonu tam 50 maç oynanacak. 12-13-14 Ocak'ta da 'nda son 16 turunda 8 müsabaka var

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Futbola doyacağız
Süper Lig'de kulüpler müthiş bir maratonun içine girdi. Pandemi ve EURO 2020 nedeniyle sıklaştırılmış takvimde dün başlayan 17'nci hafta maçları ile birlikte 25 Ocak'a kadar tam 50 karşılaşma oynanacak. Bugün tam 6 müsabaka ile en yoğun gün olarak dikkat çekerken yarın oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından 1 gün ara verilecek ve cumartesi günü de 18'inci hafta mücadeleleri başlayacak.

KUPA HEYECANI DA VAR
18'inci haftanın bitimiyle birlikte futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'na kayacak. A Spor ve ATV'den yayınlanacak son 16 turu maçları 12-13-14 Ocak'ta futbolseverleri bekliyor. Ve kupanın ardından yine lig maratonu nefes almadan devam edecek. 15 Ocak ile 25 Ocak arasında sadece 22 Ocak Cuma dışında oynanacak 19, 20 ve 21. hafta karşılaşmaları ile zorlu fikstür sona erecek.

DENİZLİSPOR-KAYSERİSPOR
STAT: Denizli Atatürk
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN SPORTS2
HAKEM: Ali Şansalan

GENÇLERBİRLİĞİ-HATAY
STAT: Eryaman
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN MAX1
HAKEM: Yasin Kol

BAŞAKŞEHİR-BB ERZURUM
STAT: Fatih Terim
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN SPORTS1
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

ANTALYA-F.KARAGÜMRÜK
STAT: Antalya
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS2
HAKEM: Hüseyin Göçek

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