Futbola doyacağız

Kulüpleri lig ve kupada 25 Ocak’a kadar zorlu bir takvim bekliyor. Süper Lig'de 3 karşılaşmayla dün başlayan maratonda 20 günde hafta içi ve hafta sonu tam 50 maç oynanacak. 12-13-14 Ocak'ta da Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda 8 müsabaka var
Giriş Tarihi: 6.1.2021ABONE OL
Süper Lig'de kulüpler müthiş bir maratonun içine girdi. Pandemi ve EURO 2020 nedeniyle sıklaştırılmış takvimde dün başlayan 17'nci hafta maçları ile birlikte 25 Ocak'a kadar tam 50 karşılaşma oynanacak. Bugüntam 6 müsabaka ile en yoğun gün olarakdikkat çekerken yarın oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından 1 gün ara verilecek ve cumartesi günü de18'inci hafta mücadeleleri başlayacak.
KUPA HEYECANI DA VAR
18'inci haftanın bitimiyle birlikte futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'na kayacak. A Spor ve ATV'den yayınlanacakson 16 turu maçları 12-13-14Ocak'ta futbolseverleri bekliyor. Ve kupanın ardından yine lig maratonu nefes almadan devam edecek. 15 Ocak ile 25 Ocak arasında sadece 22 Ocak Cuma dışında oynanacak 19, 20 ve 21. hafta karşılaşmaları ile zorlu fikstür sona erecek.
DENİZLİSPOR-KAYSERİSPOR
STAT: Denizli Atatürk
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN SPORTS2
HAKEM: Ali Şansalan