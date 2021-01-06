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ağır yaralı

Önemli eksiklerle gittiği Konya deplasmanında beklemediği bir yenilgi aldı. 'un Daci ile attığı gollere biri penaltıdan Diagne'nin dublesi ile cevap veren , Luyindama'nın büyük hatası ile gelen penaltıda 'un vuruşu ile tekrar geri düştü ve ardından Kravets farkı ikiye çıkardı. 90+5'te Oğulcan, sarı-kırmızılıları umutlandırsa da gerisi gelmedi ve 3 puan Konyaspor'un oldu

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Galatasaray ağır yaralı
İki takımın da önemli eksiklerle çıktığı maçın ilk 30 dakikasında pozisyon yoktu. Kalan bölümün ise hikâyesi çoktu. Diagne boşa çıkan Sehic'e cezayı 1 metreden kesemedi. Emre Akbaba'nın ofsaytı bozduğu pozisyonda Skubic'in yerden pasını Daci gole çevirdi. Geri düşen Aslan'da Diagne'ye Oğulcan'ın ortasında ayağını uzatmak kaldı. Soyunma odasına 1-1'le giden Konyaspor'da sağ bekin ardından sol bek de asist yaptı. İkinci yarı başlar başlamaz Guilherme ortaladı, Donk-Luyindama ikilisinin bomboş bıraktığı Daci klas bir dokunuşla duble yaptı.
Linnes'in kazandırdığı penaltıda Diagne önce kaçırdı, Sehic açıldığı için tekrarlanan atışta bu sefer kaleciyi ters köşeye yatırdı. 2-2 bitecek maçın kaderini Luyindama belirledi ve uzaklaştırmakta geciktiği topta Abdülkerim'e penaltı yaptı. Uğur Demirok Konyaspor'u tekrar öne geçirdi, Kravets rahatlattı, Oğulcan'ın cevabı Galatasaray'a yetmedi.

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Galatasaray lig tarihinde Konyaspor'dan ilk kez 4 gol yerken, yeşil-beyazlıların sarı-kırmızılı kaleye çektiği 4 isabetli şutun gol olması da dikkat çekti.

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Bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken iki golü de Galatasaray yedi: 45:15 | Ndao (Fatih Karagümrük) 45:45 | Daci (Konyaspor)

TARTIŞILAN POZİSYONLAR



Ahmet Çalık'ın pasında defansın arkasına sızan Skubic'in asistini Daci gole çevirdi. Ancak yan hakem Ögel, Skubic'in pozisyonuna ofsayt bayrağı kaldırsa da VAR incelemesinin ardından hakem Arda Kardeşler golü verdi.



Galatasaray atağında Linnes, Guilherme'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.

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Galatasaray ağır yaralı
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