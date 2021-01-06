Galatasaray ağır yaralı

İkitakımın da önemli eksiklerle çıktığı maçın ilk 30 dakikasında pozisyon yoktu. Kalan bölümün ise hikâyesi çoktu. Diagne boşa çıkan Sehic'e cezayı 1 metreden kesemedi. Emre Akbaba'nın ofsaytı bozduğu pozisyonda Skubic'in yerden pasınıgole çevirdi. Geri düşen Aslan'da Diagne'ye Oğulcan'ın ortasında ayağını uzatmak kaldı. Soyunma odasına 1-1'le giden Konyaspor'dade asist yaptı. İkinci yarı başlar başlamazortaladı,ikilisinin bomboş bıraktığı Daci klas bir dokunuşla duble yaptı.kazandırdığı penaltıda Diagne önce kaçırdı, Sehic açıldığı için tekrarlanan atışta bu sefer kaleciyi ters köşeye yatırdı. 2-2 bitecek maçın kaderini Luyindama belirledi ve uzaklaştırmakta geciktiği topta Abdülkerim'e penaltı yaptı.Konyaspor'u tekrar öne geçirdi,rahatlattı,'ın cevabı Galatasaray'a yetmedi.Galatasaray lig tarihinde Konyaspor'dan ilk kez 4 gol yerken, yeşil-beyazlıların sarı-kırmızılı kaleye çektiği 4 isabetli şutun gol olması da dikkat çekti.Bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken iki golü de Galatasaray yedi: 45:15 | Ndao (Fatih Karagümrük) 45:45 | Daci (Konyaspor)Ahmet Çalık'ın pasında defansın arkasına sızan Skubic'in asistini Daci gole çevirdi. Ancak yan hakem Ögel, Skubic'in pozisyonuna ofsayt bayrağı kaldırsa da VAR incelemesinin ardından hakem Arda Kardeşler golü verdi.Galatasaray atağında Linnes, Guilherme'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler itirazlara rağmen penaltı noktasını gösterdi.