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'dan açıklaması! Yırtık ve kanama...

Son dakika haberi... , 'in 16. haftasında ile 0-0 berabere kalırken, ikinci yarıda oyuna dahil olan , sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sarı-kırmızılı ekip Kolombiyalı yıldızın ağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 18:57 Son Güncelleme: 6.1.2021 19:01 ABONE OL
Galatasaray'dan Falcao açıklaması! Yırtık ve kanama...

Galatasaray, Süper Lig'in 18'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı kırmızılılarda Falcao'nun sağ üst adale grubunda kısmi yırtık ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, saat 12.00'de oyuncularla dün akşam oynanan İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin bir teknik analiz toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının hemen ardından saat 14.30'da başlayan antrenmanda ise Konyaspor'a karşı tam süre görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Peter Etebo ve Sofiane Feghouli, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao'nun tedavisine başlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'dan Falcao açıklaması! Yırtık ve kanama...
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