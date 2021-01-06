Gaziantep gümbür gümbür

Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü eli boş gönderdi: 2-0. Son mağlubiyetini ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı alan Sumudica'nın öğrencileri, yenilmezlik serisini 15 karşılaşmaya çıkarırken, maç fazlasıyla lider oldu.68. dakikada Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi90+6'da Enver Cenk Şahin, kaleciden dönen şutunu tamamladı ve skoru 2-0'a getirerek maçın sonucunu ilan etti.Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan ve kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Önemli olan liderlik değil. Bizim için önemli olan toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Çok yorgunum. Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum" dedi. Zeminin kötü olduğunu ve buna rağmen kazandıklarını belirten Rumen Çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısında da bu performansımızın devam etmesi için en az 2-3 kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Kaliteli oyuncular alırsak daha iyi bir noktaya geliriz" dedi.