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Gaziantep gümbür gümbür

Kırmızı-siyahlılar, Ankaragücü’nü Maxim ve ’in golleriyle devirdi. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, yenilmezlik serisini de 15 karşılaşmaya çıkardı

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Gaziantep gümbür gümbür
Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü eli boş gönderdi: 2-0. Son mağlubiyetini ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı alan Sumudica'nın öğrencileri, yenilmezlik serisini 15 karşılaşmaya çıkarırken, maç fazlasıyla lider oldu. Puanını 31'e yükselten Gaziantep'e üç puanı getiren goller ikinci yarıda geldi. 68. dakikada Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı: 1-0. 90+6'da Enver Cenk Şahin, kaleciden dönen şutunu tamamladı ve skoru 2-0'a getirerek maçın sonucunu ilan etti.

LİDERLİK DEĞİL PUAN ÖNEMLİ
Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan ve kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Önemli olan liderlik değil. Bizim için önemli olan toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Çok yorgunum. Bu güzel galibiyetin üzerine ayran içmek istiyorum" dedi. Zeminin kötü olduğunu ve buna rağmen kazandıklarını belirten Rumen Çalıştırıcı, "Ligin ikinci yarısında da bu performansımızın devam etmesi için en az 2-3 kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var. Kaliteli oyuncular alırsak daha iyi bir noktaya geliriz" dedi.

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