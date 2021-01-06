Ghezzal’lı Kartal Rize’yi ağırlıyor

SON dört maçını kazanan Beşiktaş, bu akşam evinde Ç. Rizespor'u konuk edecek. Sivasspor maçı sonrası uyluğundan sakatlanan Rachid Ghezzal da bu akşam takımdaki yerini alacak. 6 gol pası ile asistkrallığında zirvede olan Ghezzal, üç karşılaşmadatakımının skor kilidini açanisim olmuştu. Bu arada Sergen Yalçın'ın Vida'yı dinlendirmeyi ve yerine stoperde Montero'yu oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Orta sahada da Atiba'yı kadroya almayan ve Dorukhan Toköz'ü sahaya sürmesi beklenen Yalçın'ın, Rıdvan'a da formasını geri vereceği belirtildi.