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Ghezzal’lı Kartal Rize’yi ağırlıyor

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Ghezzal’lı Kartal Rize’yi ağırlıyor
SON dört maçını kazanan Beşiktaş, bu akşam evinde Ç. Rizespor'u konuk edecek. Sivasspor maçı sonrası uyluğundan sakatlanan Rachid Ghezzal da bu akşam takımdaki yerini alacak. 6 gol pası ile asist krallığında zirvede olan Ghezzal, üç karşılaşmada takımının skor kilidini açan isim olmuştu. Bu arada Sergen Yalçın'ın Vida'yı dinlendirmeyi ve yerine stoperde Montero'yu oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Orta sahada da Atiba'yı kadroya almayan ve Dorukhan Toköz'ü sahaya sürmesi beklenen Yalçın'ın, Rıdvan'a da formasını geri vereceği belirtildi.

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Ghezzal’lı Kartal Rize’yi ağırlıyor
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