Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

PFDK'ya sevk edildi

Teknik Direktörü , dün oynanan maçının ardından PFDK'ya sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 6.1.2021 17:20 ABONE OL
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde dün Konyaspor, Galatasaray'ı ağırladığı mücadeleyi 4-3 kazanmıştı. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal bu mücadelenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Kartal mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ile girdiği diyalog sonrası kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Konyaspor Kulübü Teknik Sorumlusu İismail Kartal'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Konyaspor - Galatasaray maçı sonrası İsmail Kartal'dan isyan!

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Rüya gerçek oldu Mesut Özil Fenerbahçe'de! Yıldız oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu
Son dakika gelişmesi: Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama geldi! "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz"
Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı!
İkinci el otomobil fiyatlarında son dakika gelişmesi: İşte fiyatı dibi gören 10 araba
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı açıklaması!
Son dakika haberi: Seren Serengil'in aşırı zayıf hali korkuttu! Seren Serengil "Kilo vermemi durduramıyoruz..."
Resmi Gazete'den son dakika! Uzaktan eğitim ile ilgili yeni karar yayımlandı
ARKADAŞINA GÖNDER
İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA