Kasımpaşa Chelsea’li oyuncu Danny Drinkwater’ı renklerine bağladı

Süper Lig'de transfer döneminin resmi olarak açılması ile birlikte transfer bombaları da peş peşe gelmeye başladı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen takımlardan olan Kasımpaşa, bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde olan Danny Drinkwater'ı renklerine bağladı. Kariyerine Manchester United alt yapısında başlayan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Chelsea'de forma giyiyordu.

DANNY DRINKWATER KİMDİR?

Tam adı Daniel Noel Drinkwater olan futbolcu, 5 Mart 1990 tarihinden İngiltere'nin Manchester kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başlayan Drinkwater; Huddersfield, Cardiff, Watford, Barnsley, Leicester City formalarını giymesinin ardından 2017 yılında yaklaşık 38 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.

Londra ekibinde geçirdiği iki sezonun ardından Burnley ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu, sezon başında Chelsea'ye geri dönmüş ve bu sezon çıktığı 4 maçta 347 dakika süre almıştı.