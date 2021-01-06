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’e en yakın Fenerbahçe!

Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, yıldız futbolcunun bu ay Arsenal’den ayrılabileceğini ve Fenerbahçe’nin ona en yakın seçenek olduğunu belirtti

Giriş Tarihi: 6.1.2021 ABONE OL
Mesut Özil’e en yakın Fenerbahçe!
Sarı-lacivertli kulübün bitmeyen aşkı Mesut Özil, İtalyan medyasına haber oldu. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesut, Arsenal'den ocak ayında ayrılabilir. Onun için en yakın seçenek Fenerbahçe. Ama çok fazla ABD ve Arap kulübü de ona olan ilgisini gösterdi" ifadelerini kullandı. Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun devre arasında ayrılmasına Arsenal sıcak bakıyor. Bilindiği üzere Mesut, İngiliz ekibinde kadro dışı bırakılmıştı. Kariyerinde Schalke 04, Werder Bremen ve Real Madrid formaları da giyen Özil, toplam 600 karşılaşmada 105 gol atarken, 216 asist kaydetti.

MESUT'UN BU PAYLAŞIMI ÇOK KONUŞULDU
Mesut, dün İstanbul'dan eski bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu şehir" notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar bu fotoğrafın altına binlerce destek mesajı yazarken, "F.Bahçe'ye gelecek" yorumları yapıldı.

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Mesut Özil’e en yakın Fenerbahçe!
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