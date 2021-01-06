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: için atağa geçti! Transfer haberleri...

5 Ocak itibariyle ara transfer dönemi başladı. , transfer döneminde bir yıldız ismi takıma katmayı hedefliyor. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu ile görüşmeler resmen başladı. Sezon başında 3 milyon Euro ve imza parası isteyen yıldız golcünün bu kez Kartal’ın 1.5 milyon Euro’luk teklifine sıcak olduğu belirtildi. Beşiktaş, forvet transferini 17 Ocak’taki G.Saray maçına kadar bitirmeyi planlıyor. İşte transfer haberleri...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 6.1.2021 00:40 Son Güncelleme: 6.1.2021 02:09 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Mario Mandzukic için atağa geçti! Transfer haberleri...

Ara transferde birer santrfor, stoper ve orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Forvette birçok isim üzerinde duran siyah-beyazlılar, 17 Ocak'ta oynanacak Galatasaray derbisine yeni golcüyü yetiştirmeyi planlıyor. Kartal, bu doğrultuda Mario Mandzukic ile sezon başında sağlayamadığı anlaşmayı bu kez yapmak için görüşmelere dün itibarıyla resmen başladı. 34 yaşındaki Hırvat futbolcunun menajeriyle direkt teması geçildi.

SON DAKİKA MANDZUKİC KARTAL'A SICAK BAKIYOR

Sahalara dönerek yeniden futbol oynamak ve yaza kadar form tutarak milli takımıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isteyen Mandzukic'in Kartal'a sıcak baktığı belirtildi. Sezon başı 3 milyon Euro net maaşın yanı sıra imza parası isteyen golcü oyuncunun bu kez Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro maaş şartına yanaşması bekleniyor.

Temmuz ayından bu yana takımsız olan Mandzukic, fiziki açıdan kendisini sağlıklı tutmak adına özel antrenörlerinin uyguladığı programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Katar ekibi Al-Duhail'in formasını giyen Mandzukic'in kariyerinde Wolfsburg, B.Münih, A. Madrid ve Juventus gibi önemli kulüpler bulunuyor.

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Son dakika: Beşiktaş Mario Mandzukic için atağa geçti! Transfer haberleri...
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