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Son dakika: 'de farkını gösterdi! varsa sorun yok

Son dakika haberi... 'in 15 maç sonunda 29 puan toplayan , zirveyi takibini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 15 karşılaşmada 9 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. ile ilgili ise çarpıcı bir istatistik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon aldığı 4 yenilginin 3'ünde yıldız sahada yoktu. Deneyimli golcünün forma giydiği 10 lig maçında ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alındı. İşte detaylar...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 6.1.2021 00:40 Son Güncelleme: 6.1.2021 02:09 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

Son dakika: , 'in 17. haftasında 'la ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan dilimde 1 kez BAY olan ve 15 maça çıkan sarı-lacivertlilerde 'nın imza attığı rakamlar dikkat çekti. yıldız adeta Fenerbahçe'nin dinamosu gibi çalıştı. , Valencia'nın forma giydiği 10 maçta sadece 1 kez yenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

, mücadelesinde 3 farklı galibiyetle rahat bir nefes aldı. Sarı-lacivertlilerin zorlanmadığı mücadelede sakatlıktan dönen , takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

31 yaşındaki futbolcu, bir olmasına rağmen takım oyununa yaptığı katkıyla 'yi ayağa kaldırdı.

Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

'nın sahada oluşu, 'nin puan ortalamasını hayli yükseltti. oyuncunun forma giydiği 10 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

Tecrübeli oyuncunun sahada olmadığı 5 lig maçında ise 3 mağlubiyet alındı. ile oynanan maçlarda puan ortalaması 2.3 olurken, Valencia'sız mücadelelerde 1.2'de kaldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

Gol/asist olarak yüksek katkısı olmasa da , sarı-lacivertli takımın galibiyet yüzdesini hayli artırdı.

Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok

karşılaşması sonrası Fenerbahçeli taraftarlar da takıma kattığı enerji dolayısıyla 'nın takımın vazgeçilmezi olduğu fikrinde birleştiler.

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Son dakika: Fenerbahçe'de farkını gösterdi! Enner Valencia varsa sorun yok
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