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| 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: "Bu futbolcular dışında herkes..."

'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, canlı yayında birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'da Konyaspor maçındaki performanslarıyla taraftarın tepkisini çeken Belhanda ve Emre Akbaba ile sözleşme uzatma görüşmeleri durduruldu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim; dört futbolcu haricinde herkesin satılabileceğini yönetime iletti. Galatasaray, devre arasında 5 transfer yapmak istiyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:34 Son Güncelleme: 6.1.2021 15:51 ABONE OL
Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

haberi... Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile prensipte anlaşmasının ardından 'dan da transfer haberleri geliyor. Milli takımda sakatlandıktan sonra büyük form düşüklüğü yaşayan Luyindama'nın devre arasında satılması bekleniyor. Radamel Falcao ile de yollar ayrılacak. Öte yandan Mbaye Diagne, Katar ve Çin kulüpleriyle görüşme halinde. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri haberimizde...

Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

SON DAKİKA HABERİ: FATİH TERİM RAPORU VERDİ! İŞTE SATILMASI BEKLENEN İSİMLER...

A Spor canlı yayınına bağlanan Emre Kaplan, 'daki haberlerini aktardı. Buna göre Fatih Terim, yönetime Emre Kılınç, Arda Turan, Fernando Muslera ve Taylan Antalyalı hariç her oyuncunun satılabileceğini ifade etti. Özellikle Antalyaspor ve Konyaspor maçındaki puan kayıpları taşları yerinden oynattı.

Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

ARDA, MUSLERA, TAYLAN VE EMRE KILINÇ HARİÇ HERKES...

'ın transfer gündeminde hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar devre arası transfer döneminde 5 transfer yapmak istiyor. Henry Onyekuru ve Seri öne çıkan isimler arasında yer alırken Omar'ın yerine bir sağ bek iki de hücum oyuncusu transfer edilecek.

Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

FALCAO VE DİAGNE GİDİYOR!

Geldiğin günden beri verimli olamayan Radamel Falcao ile devre arasında yollar ayrılacak. Falcao için bonservis bedeli istenmeyecek, sarı kırmızılılar oyuncunun maaaş yükünden kurtulmak istiyor.

Son dakika: Galatasaray'dan 5 transfer! Fatih Terim...

Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

MBAYE DİAGNE ÇİN VE KATAR TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR!

'ın gol yükünü sırtlayan Mbaye Diagne hedefi ise oyuncuyu satmak! Mbaye Diagne, Çin ve Katar kulüpleriyle görüşme halinde. Galatasaray eğer Diagne'yi satarsa bu parayı da transfede kullanacak.

Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

MARCAO İÇİN DE ŞİMDİLİK TEKLİF YOK!

Sezon başında İtalyanların ısrarla istediği Marcao için şimdiye dek resmi teklif gelmedi. 'In 1 milyon €'luk limit var satmadan oyuncu alamıyor. Bir oyuncu hakkında kulübe ulaşmış bir resmi teklif de yok.

Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Bu futbolcular dışında herkes...

EMRE AKBABA VE BELHANDA'NIN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ DONDURULDU!

Sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Belhanda ve Emre Akbaba'nın dünkü performanslarından sonra sözleşme uzatma görüşmeleri durduruldu. Emre Akbaba, 'dan 1.750 milyon € kazanıyor. Emre Akbaba, maaşında indirime de gitmedi...

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Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: "Bu futbolcular dışında herkes..."
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