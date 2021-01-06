Son dakika | Galatasaray 5 transfer yapacak! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: "Bu futbolcular dışında herkes..."

ARDA, MUSLERA, TAYLAN VE EMRE KILINÇ HARİÇ HERKES...

Galatasaray'ın transfer gündeminde hareketlilik yaşanıyor. Sarı kırmızılılar devre arası transfer döneminde 5 transfer yapmak istiyor. Henry Onyekuru ve Seri öne çıkan isimler arasında yer alırken Omar'ın yerine bir sağ bek iki de hücum oyuncusu transfer edilecek.