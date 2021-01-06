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: 'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

'dan peş peşe geliyor. Sarı kırmızılılarda yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza sonrası ikinci yarıyı kapatan Omar'ın yerine sağ bek transferi düşünülüyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen , sağ beke ilk aday konumunda. Hollanda milli takımından da 'in takım arkadaşı olan Tete transferinde İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:36 Son Güncelleme: 6.1.2021 10:43 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Hollanda milli takımında da ara ara yer bulan , Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenli forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmak istiyor. haberine göre 25 yaşındaki sağ bek için kulübüyle temaslar gerçekleşecek. Kenny Tete geçmiş transfer dönemlerinde 'ın gündemine gelmiş fakat Linnes ve Mariano tercihleri nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SON DAKİKA HABERİ: İŞTE GALATASARAY'IN YENİ SAĞ BEK ADAYI!

Galatasaray'ın gündemindeki Tete, Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor. Futbol hayatına Hollanda'da başlayan Tete, Ajax'ta yıldızını parlattı. 2017 yılında Ajax'tan O. Lyon'a transfer olan başarılı sağ bek, geçen sezon Fulham'a transfer oldu.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

, havai fişek patlaması sonrası yaralanan Omar Elabdellaoui'nin sahalara dönüş sürecinin belirsizliği sebebiyle sağ bek transferi için arayışlara başladı. Yarım sezonluğuna sağ bek hattına kaliteli bir futbolcu katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, listenin ilk sırasına ise Fulham forması giyen 'yi yazdı.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Bu sezon Fulham'da yeteri kadar şans bulamayan Hollandalı sağ bek için Cimbom, kısa süre içinde İngiliz ekibinin kapısını çalmayı planlıyor. 25 yaşındaki Tette'nin de Hollanda ile bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda yer almak için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve 'ın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi.

Kaynak: Takvim Gazetesi

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

YİNE YENİDEN ONYEKURU!

Devre arasında hareketli bir transfer dönemi geçirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da çalışmalar tam gaz devam ediyor.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Kadrosunu mutlaka hızlı bir kanat oyuncusuyla güçlendirmeyi planlayan Fatih Terim'in öncelikli hedefi eski öğrencisi Henry Onyekuru...

2018-2019 ve 2019-2020 sezonunun ikinci devresinde kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı oyuncu, bu kez Cim Bom'a bonservisiyle gelmeye çok yakın.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Futbol oynamak ve formumu korumak için Monaco'dan kesinlikle ayrılacağım" diyen 23 yaşındaki oyuncunun, 'ın ilgisi sebebiyle kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği iddia edildi.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Fatih Terim'i babası gibi gören, Sarı-Kırmızılı taraftarların da adeta sevgilisi olan yıldız oyuncunun büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde transferinin sonuçlanması bekleniyor.

ZORUNLU SATIN ALMALI KİRALAMA...

Mustafa Cengiz ve ekibi de Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki oyuncu için Monaco ile görüşmelerini iyice sıklaştırdı.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Yönetim, yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak isterken, rakam konusunda pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

YENİDEN DOĞMAK İSTİYOR

Onyekuru bu sezon yalnızca ligin ilk 4 haftasında forma giyebildi. Daha sonrasındaki 13 haftanın 2'sinde kulübede oturdu, 11'inde ise kadroya alınmadı.

Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Takvim'in haberine göre Monaco ile bir türlü yıldızı barışmayan Nijeryalı futbolcu, kendisini ispatladığı 'da yeniden doğmak istiyor.

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Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...
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