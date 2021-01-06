Son dakika: Galatasaray'da Omar'ın yerine düşünülen sağ bek belli oldu! Babel'in takım arkadaşı...

Hollanda milli takımında da ara ara yer bulan Kenny Tete, Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenli forma şansı bulacağı bir takıma transfer olmak istiyor. Son dakika haberine göre 25 yaşındaki sağ bek için kulübüyle temaslar gerçekleşecek. Kenny Tete geçmiş transfer dönemlerinde Galatasaray'ın gündemine gelmiş fakat Linnes ve Mariano tercihleri nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

SON DAKİKA HABERİ: İŞTE GALATASARAY'IN YENİ SAĞ BEK ADAYI!

Galatasaray'ın gündemindeki Tete, Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyor. Futbol hayatına Hollanda'da başlayan Tete, Ajax'ta yıldızını parlattı. 2017 yılında Ajax'tan O. Lyon'a transfer olan başarılı sağ bek, geçen sezon Fulham'a transfer oldu.