Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi... Galatasaraylı eski futbolcu trafik kazası geçirdi! Hayati tehlikesi sürüyor...

haberi... Galatasaraylı eski futbolcu trafik kazası geçirdi! Hayati tehlikesi sürüyor...

İtalya'dan gelen haberine göre bir dönem forması da giyen 'in trafik kazası geçirdiği yoğun bakım ünitesinde hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Morgan De Sanctis, bir dönem Galatasaray'da forma giymişti. Deneyimli futbol adamı Roma'da Sportif Direktör olarak görev yapıyordu.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 13:49 Son Güncelleme: 6.1.2021 13:55 ABONE OL
Son dakika haberi... Galatasaraylı eski futbolcu trafik kazası geçirdi! Hayati tehlikesi sürüyor...

TRT Spor muhabiri Dündar Kasaplı'nın aktardığı son dakika haberine göre Galatasaray'ın eski oyuncularından Morgan De Sanctis İtalya'da ağır bir trafik kazası geçirdi. Futbol adamının hayati tehlikesi sürüyor. Durumun ciddi olduğu ifade edilirken De Sanctis'in sağlık durumu hakkında detaylar geldikçe aktaracağız.

MORGAN DE SANCTİS KİMDİR?

Kariyerine Pescara takımında başlayan De Sanctis, sırasıyla Juventus, Udinese, Sevilla, Galatasaray, Napoli, Roma ve Monaco gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Galatasaray'da oynadığı dönemde 31 Süper Lig maçına çıkan De Sanctis, İtalya milli takımında da forma giymişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte tüm mesleklerin 2021 zamlı maaşları
BİM 6 Ocak 2021 aktüel ürünler bugün raflarda yerini aldı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika yerli aşı açıklaması!
Çağla Şıkel’i ölümle tehdit eden kişi bakın kim çıktı!
SON DAKİKA... Hayaldi gerçek oldu Mesut Özil Fenerbahçe'de! Mesut Özil'in İstanbul'da oturacağı ev de belli oldu!
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığından yeni yüz yüze eğitim kararı! 81 ile yazı gönderildi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son dakika haberler... Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi... Galatasaraylı eski futbolcu trafik kazası geçirdi! Hayati tehlikesi sürüyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA