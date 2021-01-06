Son dakika haberi... Galatasaraylı eski futbolcu trafik kazası geçirdi! Hayati tehlikesi sürüyor...

TRT Spor muhabiri Dündar Kasaplı'nın aktardığı son dakika haberine göre Galatasaray'ın eski oyuncularından Morgan De Sanctis İtalya'da ağır bir trafik kazası geçirdi. Futbol adamının hayati tehlikesi sürüyor. Durumun ciddi olduğu ifade edilirken De Sanctis'in sağlık durumu hakkında detaylar geldikçe aktaracağız.

MORGAN DE SANCTİS KİMDİR?

Kariyerine Pescara takımında başlayan De Sanctis, sırasıyla Juventus, Udinese, Sevilla, Galatasaray, Napoli, Roma ve Monaco gibi üst düzey takımlarda forma giydi. Galatasaray'da oynadığı dönemde 31 Süper Lig maçına çıkan De Sanctis, İtalya milli takımında da forma giymişti.