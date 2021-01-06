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SON DAKİKA! Galatasaraylı 'den mesaj var: Daha güçlü döneceğim

Son dakika haberi... Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu gözünden ciddi bir şekilde yaralanan 'ın başarılı oyuncusu , sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Omar, "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğim biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum."

Giriş Tarihi: 6.1.2021 21:56 Son Güncelleme: 6.1.2021 21:57 ABONE OL
SON DAKİKA! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den mesaj var: Daha güçlü döneceğim

Son dakika: Geçtiğimiz yılbaşı gecesinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden ciddi bir şekilde yaralanan ve tüm Türkiye'yi üzen Galatasaray'ın yıldız oyucusu Omar Elabdellaoui sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Durumunun daha iyiye gittiğini belirten tecrübeli isim, daha güçlü döneceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'SİZLERİ ENDİŞELENDİRDİĞİMİ BİLİYORUM'

''Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum.''

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

''Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum.''

'HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

''Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük.''

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SON DAKİKA! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den mesaj var: Daha güçlü döneceğim
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