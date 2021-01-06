SON DAKİKA! Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den mesaj var: Daha güçlü döneceğim

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM'

''Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum.''

'HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

''Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük.''