SON DAKİKA HABERLER: Sergen Yalçın'ndan transfer açıklaması: Mario Mandzukic...

Son dakika... Süper Lig'de 17. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-0'lık skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından Kara Kartal'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.
SİYAH-BEYAZLI TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI
Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Fantastik bir skordu. Beklemiyorduk.
Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor. Her zaman iyi oyun ortaya çıkmaz. Biz istiyoruz ki 90 dakika takım iyi oynasın. Öyle bir futbol yok.
Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz.
SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI: MANDZUKIC'LE İLGİLENİYORUZ
Evet, Mandzukic'le ilgileniyoruz. Şartlar bize uyarsa olabilir.