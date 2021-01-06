Son dakika: Trabzonspor yine Ekuban’ın golüyle kazandı! “Abdullah Avcı...”

Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Fatih Karagümrük'ün ardından Göztepe'yi de yendi. İstanbul ekibi karşısında galibiyeti getiren golü atan Ekuban, İzmir ekibine karşı da tek golü kaydeden isim oldu. Böylece Trabzonspor, 17 maç sonunda 26 puana ulaşırken, ligin geride kalan bölümünde 16 müsabakaya çıkan Göztepe ise 19 puanda kaldı.

SABAH SPOR YAZARI İSKENDER GÜNEN TRABZON - GÖZTEPE MAÇINI YORUMLADI

"ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİ YAVAŞ YAVAŞ OTURUYOR"

Trabzonspor - Göztepe maçını yorumlayan İskender Günen, "Maçın ilk 60 dakikalık bölümde Trabzonspor topa daha fazla sahip olmayı başardı ve oyunu istediği gibi oynadı yönetti. 60. dakikadan sonra ise, Trabzonspor'un önde top kayıplarının çok fazla olduğunu gördük ve de takım savunmasında da oyuncuların ilk yarıya göre geri dönüşlerde sorun yaşadı. Orta alanda da fiziksel anlamda düşüşler olduğu için maçın son yarım saatinde BB Erzurumspor oyunda üstünlük kurmayı başardı. Bundan dolayı ilk yarıya göre daha fazla atak girişiminde bulundu ve fakat istediği golü bulamadı. Son dakikada Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan'ın yaptığı mükemmel bir kurtarış var. Sonuç; 1-0'lık skorla alınan 3 puan. Abdullah Avcı'nın sistemi yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Gelinen nokta asla küçümsenmemeli." açıklamasını yaptı.