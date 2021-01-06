Son dakika: Trabzonspor yine Ekuban’ın golüyle kazandı! “Abdullah Avcı...”

Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Fatih Karagümrük'ün ardından Göztepe'yi de yendi. İstanbul ekibi karşısında galibiyeti getiren golü atan Ekuban, İzmir ekibine karşı da tek golü kaydeden isim oldu. Böylece Trabzonspor, 17 maç sonunda 26 puana ulaşırken, ligin geride kalan bölümünde 16 müsabakaya çıkan Göztepe ise 19 puanda kaldı.
SABAH SPOR YAZARI İSKENDER GÜNEN TRABZON - GÖZTEPE MAÇINI YORUMLADI
"ABDULLAH AVCI'NIN SİSTEMİ YAVAŞ YAVAŞ OTURUYOR"
Trabzonspor - Göztepe maçını yorumlayan İskender Günen, "Maçın ilk 60 dakikalık bölümde Trabzonspor topa daha fazla sahip olmayı başardı ve oyunu istediği gibi oynadı yönetti. 60. dakikadan sonra ise, Trabzonspor'un önde top kayıplarının çok fazla olduğunu gördük ve de takım savunmasında da oyuncuların ilk yarıya göre geri dönüşlerde sorun yaşadı. Orta alanda da fiziksel anlamda düşüşler olduğu için maçın son yarım saatinde BB Erzurumspor oyunda üstünlük kurmayı başardı. Bundan dolayı ilk yarıya göre daha fazla atak girişiminde bulundu ve fakat istediği golü bulamadı. Son dakikada Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan'ın yaptığı mükemmel bir kurtarış var. Sonuç; 1-0'lık skorla alınan 3 puan. Abdullah Avcı'nın sistemi yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Gelinen nokta asla küçümsenmemeli." açıklamasını yaptı.
SABAH SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL: SAHADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TRABZONSPOR VARDI
Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı! | Video
SABAH SPOR MUHABİRİ YUNUS EMRE SEL: SAHADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TRABZONSPOR VARDI
Sabah Spor Muhabiri Yunus Emre Sel, Süper Lig'de bugün oynanan Trabzonspor - Göztepe maçını değerlendirdi. Yunus Emre Sel, "Abdullah Avcı, düzenlediği ilk basın toplantısında kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım demişti. Trabzonspor'un kazanma alışkanlığının en önemli göstergesiydi bu maç. Trabzon'un kazandığı pozisyonar değerlendirilseydi çok farklı bir skor görülebilirdi. Ekuban'a özel bir paragraf açmak gerekiyor. Ekuban'ın sahadaki varlığı, performans ve liderliği Trabzonspor'un yakaladığı çıkıştaki en büyük etken. Sahada ne yaptığını bilen bir sistem görüyoruz. Sonuç olarak taktik olarak mücadele eden bir Trabzonspor var." dedi.
İLK YARIDAN DAKİKALAR...
2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunu kaleci İrgan Can kornere çeldi.
27. dakikada Djaniny rakiplerinden sıyrılarak kale sahasına doğru indi. Pasında Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda direkten dönen meşin yuvarlağı Ekuban savunmanın arasından boş kaleye gönderdi. 1-0
31. dakikada Serkan Asan'ın ortasında ceza sahası içindeki Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...
50. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nın vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
67. dakikada Soner'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
73. dakikada Ekuban kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci İrfan Can'ın ayaklarıyla müdahele ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90. dakikada Soner'in ortasında kale sahası içindeki Brown Ideye'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.