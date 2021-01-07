Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaraspor'dan şok iddia

'dan şok iddia

Kulübü, bugün oynadıkları karşılaşmasında deplasman ekibinin bir oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 00:46 Son Güncelleme: 8.1.2021 00:46 ABONE OL
Ankaraspor'dan şok iddia

Ankaraspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, konunun takipçisi olunacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgililerden açıklama beklendiği ifade edildi.

Başkent temsilcisinin yazılı açıklaması şu şekilde: "TFF 1'inci Lig'in 12'nci hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen ve aynı gün yapılan diğer bir test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işlemi iptal edildiği bildirilmiştir. İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan son dakika müjdesi: 50 milyon doz daha...
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili SON DAKİKA açıklaması geldi: "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz"
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji uyardı: O illerimizde yoğun kar yağışı görülecek
WhatsApp sözleşmesi nedir ve kabul etmek zorunlu mu? WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesi maddeleri neler, nasıl iptal edilir?
Son Dakika Haberi: Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar, kaç para?
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın’dan sürpriz paylaşım!
İkinci el arabada son dakika haberi: İşte fiyatı en çok düşen otomobiller
Son dakika: Seren Serengil'in o görüntüleri korkuttu! Zayıf olma uğruna ameliyat oldu... "Kilo vermemi durduramıyoruz..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaraspor'dan şok iddia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA