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'in ilk transferi 19'luk

ekibi , ekibi 'de transfer yaptı. temsilcisi, 19 yaşındaki 'i kadrosuna kattı. Genç defans oyuncusunun 23 yaş altı takımda oynayacağı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 23:40 Son Güncelleme: 7.1.2021 23:49 ABONE OL
Arsenal'in ilk transferi 19'luk Omar Rekik

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Hertha Berlin'de forma giyen genç defans oyuncusu Omar Rekik'i kadrosuna kattı.

Arsenal'den yapılan açıklamada, Rekik'in bonservisi konusunda Hertha Berlin ile anlaşmaya varıldığı ve 19 yaşındaki stoperin tecrübe kazanması amacıyla ikinci yarıdan itibaren kulübün 23 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.

Daha önce Feyenoord, PSV, Manchester City ve Olympique Marsilya takımlarının altyapısında görev alan Rekik, vatandaşlığına sahip olduğu Tunus ve Hollanda'nın genç milli takımlarında da forma giydi.

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Arsenal'in ilk transferi 19'luk Omar Rekik
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