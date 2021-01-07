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35’inde yıldızlara yarışıyor

Bu sezon Fransa liginde takımında forma giyen 35 yaşındaki milli futbolcu Burak Yıldız bu sezon ortaya koyduğu performansıyla göz dolduruyor. 35 yaşına rağmen Avrupa'da yıldızlara yarışıyor. Toplamda 10 golü olan Burak Yılmaz 8'ini lig maçlarında atmayı başardı.

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Giriş Tarihi: 7.1.2021 18:52 ABONE OL
Burak Yılmaz 35’inde yıldızlara yarışıyor

Beşiktaş'tan sezon başında alacaklarını bırakıp Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, takımını sırtlamaya devam ediyor. Ligde Angers deplasmanında takımının 2-1 yenildiği karşılaşmada takımının mağlup olmasına engel olamasa da tek golü atmayı başardı. Toplamda 10, ligde 8 golü bulunan Burak, adeta futbolda yaşın hiçbir önemi olmadığını da futbolseverlere bir kez daha göstermiş oldu.

Tecrübeli oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan 35 yaş ve üzeri oyuncular arasında 8 golle 3. sırada yer aldı. Ronaldo (14) ve İbrahimovic (10) ilk iki sırada bulunuyor.

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Burak Yılmaz 35’inde yıldızlara yarışıyor
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