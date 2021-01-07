Burak Yılmaz 35’inde yıldızlara yarışıyor

Beşiktaş'tan sezon başında alacaklarını bırakıp Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, takımını sırtlamaya devam ediyor. Ligde Angers deplasmanında takımının 2-1 yenildiği karşılaşmada takımının mağlup olmasına engel olamasa da tek golü atmayı başardı. Toplamda 10, ligde 8 golü bulunan Burak, adeta futbolda yaşın hiçbir önemi olmadığını da futbolseverlere bir kez daha göstermiş oldu.

Tecrübeli oyuncu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok gol atan 35 yaş ve üzeri oyuncular arasında 8 golle 3. sırada yer aldı. Ronaldo (14) ve İbrahimovic (10) ilk iki sırada bulunuyor.