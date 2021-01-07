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Erteleme maçında Adanaspor Ankaraspor'u yendi

TFF. Lig’in 12. hafta erteleme maçında Ankaraspor sahasında Adanaspor’u ağırladı. Karşılaşma Adanaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İHA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 18:44 ABONE OL
Erteleme maçında Adanaspor Ankaraspor'u yendi

TFF 1'inci Lig 12'nci hafta erteleme maçında Adanaspor, deplasmanda Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Adanaspor Hakan Çinemre ve Ozegovic'in golleriyle kazanmayı bildi.

MAÇTAN DETAYLAR...

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Muhammet Yumak, Cemil Tunç

ANKARASPOR: Berk Balaban - Ali Ülgen, Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan (Dk. 85 Ali Rıza Kılıç), Mete Çelik, Ayuk, Doğukan Efe (Dk. 85 Muzaffer Doğan), Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya (Dk. 76 Umar), Etame

ADANASPOR: Karacic - Donkor (Dk. 46 Hakan Çinemre), İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz, Canberk Dilaver, Uğurcan Yazğılı (Dk. 82 Umut Sözen), Celil Yüksel, Atalay Babacan (Dk. 63 Ozegovic), Ömer Çiçek (Dk. 82 Berkan Fırat), Belem (Dk. 46 Eren Keleş), Ergin Keleş

GOLLER: Dk. 89 Hakan Çinemre, Dk. 90+4 Ozegovic (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 49 Etame (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Akkan, Doğukan Efe, Erdem Çetinkaya, Ali Rıza Kılıç, Umar (Ankaraspor) - Uğurcan Yazğılı, Ergin Keleş, Canberk Dilaver, Ozegovic, Hakan Çinemre (Adanaspor)

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Erteleme maçında Adanaspor Ankaraspor'u yendi
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