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ile yollar ayrıldı

ATAKAŞ Hatayspor, orta saya oyuncusu ile yollarını ayırdı. Bordo-Beyazlı kulüp futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 7.1.2021 17:45 ABONE OL
Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

ATAKAŞ Hatayspor, orta saya oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı. Bordo-Beyazlı kulüp futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz Gökhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Gökhan Karadeniz'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." denildi.

Atakaş Hatayspor'un TFF 1. Lignde elde ettiği şampiyonlukta önemli bir payı olan Gökhan Karadeniz, bu sezon süper ligde takımının oynadığı 9 karşılaşmada forma giydi. Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, soyunma odasına giderken söyledikleri yüzenden Futbol Disiplun Kurulundan 5 maç ceza yiyen tecrübeli futbolcunun, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile anlaştığı öğrenildi.

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Gökhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
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