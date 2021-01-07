Hatayspor’u Munir yaktı!

Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 yenilerek 2 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Karşılaşmanın 25. dakikasındaMaçın kırılma anı ise 43. dakikaydı. Hatayspor kalecisi Munir, bir pozisyonda Başkent ekibinin oyuncusu Arda'nın suratına tekme attı. Munir kırmızıyla takımını 10 kişi bırakırken, penaltıyı da Piris gole çevirdi. 54. dakikada yine Piris penaltıdan ağları bulurken, skoru 84'te Sio ilan etti: 3-1.Munir'in bu hareketine sosyal medyada büyük tepki geldi. Futbolseverler bu müdahaleyi acımasızca bulurken, Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan da kalecisine kızdı.