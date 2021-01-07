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’u Munir yaktı!

Güney ekibinin 2 maçlık galibiyet serisi dün karşısında son buldu. Boupendza ile öne geçen bordo-beyazlıların kalecisi Munir, 43'te Arda'nın yüzüne tekme attı ve kırmızı gördü. Rakip penaltıdan golü bulurken, ağlarında 2 top daha gördü

Giriş Tarihi: 7.1.2021 ABONE OL
Hatayspor’u Munir yaktı!
Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 yenilerek 2 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Karşılaşmanın 25. dakikasında Boupendza, müthiş bir vuruşla Hatay'ı öne geçirdi. Maçın kırılma anı ise 43. dakikaydı. Hatayspor kalecisi Munir, bir pozisyonda Başkent ekibinin oyuncusu Arda'nın suratına tekme attı. Munir kırmızıyla takımını 10 kişi bırakırken, penaltıyı da Piris gole çevirdi. 54. dakikada yine Piris penaltıdan ağları bulurken, skoru 84'te Sio ilan etti: 3-1.

TEPKİ ÇEKTİ
Munir'in bu hareketine sosyal medyada büyük tepki geldi. Futbolseverler bu müdahaleyi acımasızca bulurken, Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan da kalecisine kızdı.

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Hatayspor’u Munir yaktı!
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