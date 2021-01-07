Menajeri mesajı verdi

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt de transfere dair açıklamalarda bulundu. Bazı kulüplerle görüşmeler yaptıklarını doğrulayan Söğüt, "Mesut'un Arsenal ile şu anda süren bir sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartların konuşulması gerekiyor. İşimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut Özil'in geleceğiyle ilgili hem ağabeyi hem ailesiyle her detayı konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" diye konuştu.2013'te Real Madrid'den Arsenal'e 47 milyon Euro'ya transfer olan ve İngiliz kulübünde en son 7 Mart 2020'de forma giyen Mesut, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzaktı. Alman asıllı Türk oyuncu, TFF talimatlarına göre 2015'ten önce Türk pasaportuna sahip olduğu için Almanya Milli Takımı'nda forma giymesine rağmen Süper Lig'de Türk statüsünde oynayacak.FENERBAHÇE'DE bir yandan Mesut Özil gündemi meşgul ederken diğer yandan Ozan Tufan'a gelen teklif sarı-lacivertlileri heyecanlandırdı. Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın Ozan için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu bildirildi. Fenerbahçe yönetimi, Ozan ile ilgili kararını henüz vermedi. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut, Erzurum maçı sonrasında toplantı gerçekleştirecek. Üçlü zirveden çıkacak karara göre Türk oyuncunun geleceği belli olacak. Ozan Tufan Ada'ya giderse, F.Bahçe, Mesut dışında 2 veya 3 transfer daha yapacak. Savunmaya Sokratis veya Michailidis, kanada Bright Osayi-Samuel ve orta alana ise bir başka takviye ile yola devam edilecek.FENERBAHÇE bugün Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanırsa 3'te 3 yaparak galibiyet serisi yakalayacak. F.Bahçe'de Kovid'den dönen Caner Erkin takıma katıldı. Serdar'ın durumu maç saatinde belli olacak. Ağrıları olan Sosa ise kadroya alınmadı.İspanya Kral Kupası 2. Tur maçında Atletico Madrid, 3. Lig takımlarından Cornella'ya 1-0 yenilerek hüsrana uğradı. La Liga'da geride kalan haftalarda en az gol yiyen (4) ve sadece 1 yenilgiyle lider olan Atletico, maçın hemen başında Adrian Jimenez'in golüyle geri düştü. Eşitliği bir türlü yakalayamayan Madrid, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya havlu attı.Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevini bıraktı. Temel düşüncesinin yapılacak seçimle bu görevini başkasına devretmek olduğunu kaydeden Sepil, "Ancak bu süreçte maalesef bir seçim olmadı. Bu nedenle görevimi bırakma kararı aldım. Umarım bir an önce Kulüpler Birliği yeni başkanını seçer" ifadelerini kullandı.Fransız ekibi Lille'de gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Yazıcı için Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girdi. Milli futbolcuyla son olarak İtalya'dan Juventus ve Inter ile Almanya'dan Bayer Leverkusen ilgileniyor. Lille'in 17.5 milyon Euro'ya aldığı Yusuf için en az 50 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade ediliyor.