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Münir, kendini savundu: Böyle bir hareket yapmam için aklımı oynatmış olmalıyım

'un Faslı kalecisi Muhammedi Munir'i karşılaşmasının 43. dakikasında gördüğü kırmızı kart ve penaltıya sebep olmasından dolayı çok üzgün olduğu ve takım arkadaşlarından ve camiadan özür dilediği öğrenildi.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:19 Son Güncelleme: 7.1.2021 16:53 ABONE OL
Münir, kendini savundu: Böyle bir hareket yapmam için aklımı oynatmış olmalıyım

Atakaş Hatayspor'un Faslı kalecisi Muhammedi Munir'i Gençlerbirliği karşılaşmasının 43. dakikasında gördüğü kırmızı kart ve penaltıya sebep olmasından dolayı çok üzgün olduğu ve takım arkadaşlarından ve camiadan özür dilediği öğrenildi.


Bu görüntü beIN Sports'dan alınmıştır

Kaleci Munir savunmasında, "Takımımız 1-0 önde ve çok iyi oynuyoruz. Kazanacağımız 3 puanla ilk 5'i garantiliyoruz. Takım olarak iyi bir çıkış yakalamışız. Birlik ve beraberliğimiz mükemmel. Her şeyyolunda giderken, ben niye böyle kasıtlı bir hareket yapayım. İnsanın bunu yapması için aklını oynatmış olması gerekiyor. Lütfen görüntüleri çok iyi izleyiniz. Ben topu 4 Gençlerbirliği oyuncu arasından çıkıp alıyorum ve yere düşüyorum. Yere düştükten sonra arkamdaki oyuncuyu görmedim. Ayağa kalkıp hemen oyunu başlatmak istedim. Kalkarken de destek almak için ayağımı kaldırdım. Yerde yatan Gençlerbirliği oyuncusunu görmedim bile. Ama görüntüler beni sanki kasıtlı bir şekilde vurmuş gibi gösteriyor. Asla böyle bir şeye yeltenmedim. Profesyonellik hayatım boyunca da hiçbir rakip futbolcuya ve takım arkadaşlarıma kasıtlı harekette bulunmadım. Bu yanlış algı yüzünden dün gece uyuyamadım. Takımımın yenilgisine sebep olduğum için rakip oyuncuya bilmeden tehlikeli bir hareket yaptığım için üzgünüm. Herkestem özür diliyorum. Umarım niyetimin kötü olmadığını anlarsınız" diye konuştu.

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Münir, kendini savundu: Böyle bir hareket yapmam için aklımı oynatmış olmalıyım
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