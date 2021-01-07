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... Başakşehir 'nin fiyatını belirledi! taraftarı çok istiyordu

'dan transfer haberleri peş peşe geliyor! Sarı kırmızılıların Başakşehir forması giyen milli futbolcu ısrarı herkes tarafından biliniyor. Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci için Diagne ve bir miktar para önerdiği Başakşehir'in ise Marcao'yu istediği ifade edilmişti. Sabah.com.tr'nin özel haberine göre durum böyle değil. Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için 10 milyon euro istedi. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 7.1.2021 14:29 Son Güncelleme: 7.1.2021 14:30 ABONE OL
Son dakika... Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin fiyatını belirledi! Galatasaray taraftarı çok istiyordu
Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Galatasaray'da sezonun en başarılı isimleri arasında yer alan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın en yakın arkadaşlarından biri olan İrfan Can Kahveci için temaslar başladı fakat Galatasaray'ın takas talebine Başakşehir cephesi olumlu cevap vermedi. Başakşehir, Galatasaray'dan 10 milyon € bonservis bedeli talep ediyor. İrfan Can Kahveci, milli takımımızın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ: BAŞAKŞEHİR'DEN İRFAN CAN İÇİN FLAŞ İSTEK! 10 MİLYON EURO...

Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir 10 milyon € bonservis bedeli talep etti. Başakşehir, başarılı oyuncusunu takas şeklinde elden çıkarmak istemiyor.

GALATASARAY TARAFTARI ÇOK İSTİYOR!

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'yi sarı-kırmızılı taraftarlar parçalı formayla görmeyi çok istiyor. Kulislerde Diagne ile takas olacağı yönünde haberler çıksa da Başakşehir'in İrfan Can kararı belli oldu.

Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı. İrfan Can'ın bonservis bedelini minimum 10 milyon Euro olarak belirleyen Başakşehir cephesi, takas formülünü gündemine almayacak.

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Son dakika... Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin fiyatını belirledi! Galatasaray taraftarı çok istiyordu
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