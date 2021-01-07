Son dakika... Başakşehir İrfan Can Kahveci'nin fiyatını belirledi! Galatasaray taraftarı çok istiyordu

SON DAKİKA HABERİ: BAŞAKŞEHİR'DEN İRFAN CAN İÇİN FLAŞ İSTEK! 10 MİLYON EURO...
Mehmet Özcan'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir 10 milyon € bonservis bedeli talep etti. Başakşehir, başarılı oyuncusunu takas şeklinde elden çıkarmak istemiyor.
GALATASARAY TARAFTARI ÇOK İSTİYOR!
Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'ın yakın arkadaşı olan İrfan Can Kahveci'yi sarı-kırmızılı taraftarlar parçalı formayla görmeyi çok istiyor. Kulislerde Diagne ile takas olacağı yönünde haberler çıksa da Başakşehir'in İrfan Can kararı belli oldu.
Turuncu-lacivertliler, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 10 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı. İrfan Can'ın bonservis bedelini minimum 10 milyon Euro olarak belirleyen Başakşehir cephesi, takas formülünü gündemine almayacak.
Son dakika: Galatasaray'da transfer zirvesi! Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak...