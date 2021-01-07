SON DAKİKA | Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlattı! Dünya yıldızı oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu

A Spor ekranlarında geçen son dakika haberine göre Mesut Özil transferinde prensip anlaşmasına varıldı! Fenerbahçe & Mesut Özil transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde artık sona geldiğini açıkladı. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma uzun süredir devam ediyordu. Mesut Özil, dün akşam sosyal medya hesabından İstanbul'u paylaşmıştı. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Mesut Özil'in ilk 6 aylık maaşını Arsenal ödeyecek. Yıldız oyuncu ve ailesinin İstanbul'da oturacağı ev de belli oldu.
SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...
A spor muhabiri canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.
SPONSOR BELLİ OLDU!
Mesut Özil'in yüksek maliyeti nedeniyle sponsor arayışlarına giren Fenerbahçe, mutlu sona yakın. TRT Spor'un haberine göre PUMA, hem Mesut Özil hem de Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına son aşamaya geldi. Öte yandan Kanarya, bu transfer sonrası Cisse, Thiam, Lemos, Sinan Gümüş ve Ademi'ye uygun teklifler gelirse değerlendirmeye alacak.
CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR
Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.
3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN
Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.
KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL
Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.
Sezona 18 transferle başlayan Fenerbahçe, sezonun ilk 16 haftasında alınan 4 mağlubiyetin ardından transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
MESUT ÖZİL'İN TEMSİLCİSİ DR. ERKUT SÖĞÜT'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transferi konusunda Özil'in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
"SÜRECİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"
Mesut Özil'in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi'nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.
Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi. Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı.
Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.
Gelişmeleri A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul aktardı.
SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video
MESUT TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-lacivertliler Arsenal'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in transferini bitirdi.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.
Mesut Özil'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.
İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.