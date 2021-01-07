SON DAKİKA | Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlattı! Dünya yıldızı oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu

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SON DAKİKA | bombasını patlattı! Dünya yıldızı oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu

'nin transferi hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dünya yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu. İlk olarak ekranlarından aktarılan son dakika haberinden sonra DHA da transferin ayrıntılarını anlattı. Fenerbahçe taraftarının rüyası Mesut Özil ile 3.5 senelik prensip anlaşmasına varıldı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun ilk 6 aylık maaşını ödeyecek. Öte yandan Mesut Özil ve ailesinin 'da oturacağı ev de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 07:09 Son Güncelleme: 7.1.2021 07:11 ABONE OL
SON DAKİKA... Hayaldi gerçek oldu Mesut Özil Fenerbahçe'de! İstanbul'da oturacağı ev de belli oldu!

ekranlarında geçen son dakika haberine göre transferinde prensip anlaşmasına varıldı! & Mesut Özil transferi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. A Spor ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulunan , Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde artık sona geldiğini açıkladı. Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki yakınlaşma uzun süredir devam ediyordu. Mesut Özil, dün akşam sosyal medya hesabından 'u paylaşmıştı. Fenerbahçe ile Mesut Özil 3,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı. DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre Mesut Özil'in ilk 6 aylık maaşını ödeyecek. Yıldız oyuncu ve ailesinin İstanbul'da oturacağı ev de belli oldu.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

SON DAKİKA HABERİ: MESUT ÖZİL FENERBAHÇE YOLUNDA! PRENSİP ANLAŞMASI...

muhabiri canlı yayında son dakika açıklamalarda bulundu. 'in ile anlaştığı ifade edildi. Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi maddi detaylar konusunda son pürüzleri halletmeye çalışıyor. Son dakika bilgisine göre taraflar 3.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

SPONSOR BELLİ OLDU!
'in yüksek maliyeti nedeniyle sponsor arayışlarına giren , mutlu sona yakın. TRT Spor'un haberine göre PUMA, hem Mesut Özil hem de Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmasına son aşamaya geldi. Öte yandan Kanarya, bu transfer sonrası Cisse, Thiam, Lemos, Sinan Gümüş ve Ademi'ye uygun teklifler gelirse değerlendirmeye alacak.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

CUMHURBAŞKANI'NA KOMŞU OLUYOR

Eşi Amine Gülşe ile Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan , evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

3.5 YILLIK İMZA ATILACAK, İLK 6 AY ÜCRETİ ARSENAL'DEN

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan , hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını 'a çevirdi. Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

KUPA KOLEKSİYONCUSU ÖZİL

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan , İngiltere'de ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN HAYAT HİKAYESİ!

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Sezona 18 transferle başlayan , sezonun ilk 16 haftasında alınan 4 mağlubiyetin ardından transferde kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler son olarak deplasmanda ile karşılaşmış ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

MESUT ÖZİL'İN TEMSİLCİSİ DR. ERKUT SÖĞÜT'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Dünyaca ünlü futbolcu 'in Süper Lig ekibi 'ye transferi konusunda Özil'in temsilcisi Dr. Erkut Söğüt, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"SÜRECİ EN KISA ZAMANDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Mesut Özil'in hem temsilciliğini, hem de avukatlığını yapan Harvard Üniversitesi'nde de eğitim üyesi olan Söğüt konuyla ilgili "Mesleğim gereği bu işin hukuksal tarafına da fazla önem veriyorum. Mesut'un Arsenal ile süren sözleşmesi var. Ocak ayı ile birlikte ortada hukuki bir durum kalmadığı için temsilcisi olarak Mesut'a ilgi gösteren kulüplerle görüşmelere başlamıştık. Unutmamak gerekir ki Arsenal ile de şartlar konuşulması gerekiyor. Bizler işimizi doğru yapmak zorundayız. Mesut'un geleceğiyle ilgili hem ağabeyi, hem ailesiyle konuşarak süreci en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi. Sportif direktör listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı.

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.

Gelişmeleri A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul aktardı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den bomba transfer atağı! Mesut Özil Fenerbahçe yolunda | Video

Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferinde sona geldi! Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının hayaliydi...

MESUT TRANSFERİNDE MUTLU SON

Sarı-lacivertliler 'de sezon başında kadro dışı bırakılan 'in transferini bitirdi.

muhabiri 'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

Mesut Özil'in kısa süre içerisinde forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.

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SON DAKİKA | Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlattı! Dünya yıldızı oyuncunun anlaşma şartları ve oturacağı ev de belli oldu
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