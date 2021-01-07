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Son dakika: transferini bitirdi! 3.5 senelik sözleşme imzalanacak

Az önce gelen son dakika haberine göre ’in transferinde pürüzler giderildi! Yıldız oyuncu ile 3.5 yıllığına anlaştı. A Spor canlı yayınında aktarılan bilgiye göre Fenerbahçe, Arsenal ile de anlaşma sağladı! Erman Toroğlu, canlı yayında Mesut Özil transferiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 22:28 Son Güncelleme: 7.1.2021 22:30 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitirdi! 3.5 senelik sözleşme imzalanacak

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı! Yıldız oyuncunun kulübü Arsenal ile de anlaşıldı. Daha önce Real Madrid forması da diyen dünya yıldızının transferi bitti. A spor ekranlarından aktarılan bilgiye göre sarı lacivertliler İngiliz kulübü Arsenal ile anlaştı. Fenerbahçe, Mesut Özil'in ardından Sokratis ve Samuel Osayı ile de anlaşma noktasına geldi. Son dakika haberinin detayları A Spor'da açıklandı.

ERMAN TOROĞLU'NDAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI!

A Spor ekranında canlı yayında Mesut Özil transferi hakkında konuşan Erman Toroğlu, "Mesut Özil'in Avrupa'da oynaması zorlaştı. İyi transfer. İnşallah iyi oynar. Mesut Özil, teknik olarak Alman milli takımını idare etti. Mesut Özil de her türlü özellik var" açıklamasını yaptı.

MESUT ÖZİL'İN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Mesut Özil transferinde yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de heyecan dorukta. Fenerbahçe yönetimi Cumartesi günü Mesut Özil transferini resmi olarak açıklayabilir. Transfer konusunda pazarlıklar devam ederken sürecin hafta sonu sona ermesi bekleniyor.

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon € kazanacak. Sözleşme 3.5 sene olacak.

ASpor CANLI YAYIN

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Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitirdi! 3.5 senelik sözleşme imzalanacak
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