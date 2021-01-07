Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Sokratis ve Samuel Osayı transferlerinde mutlu sona yakın! Thiam ve Lemos ayrılabilir...

: Fenerbahçe ve Samuel Osayı transferlerinde mutlu sona yakın! Thiam ve Lemos ayrılabilir...

Fenerbahçe'den transfer haberleri peş peşe geliyor. A Spor canlı yayınına bağlanan , stoper ve kanat oyuncusu transferleri hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Fenerbahçe'de 2-3 transfer yapılacağını ifade eden Ahmet Selim Kul, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacakların da olacağını aktardı. Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Yunan stoper transferinde mutlu sona yakın.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 15:36 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe Sokratis ve Samuel Osayı transferlerinde mutlu sona yakın! Thiam ve Lemos ayrılabilir...

Mesut Özil'in transferi konusunda ilk bilgileri A Spor ekranlarında paylaşan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin diğer transfer operasyonları hakkında da bilgilendirmede bulundu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi Kadıköy'den canlı bağlantıda bulunan Kul, Fenerbahçe'nin Sokratis ile büyük oranda anlaştığını belirtirken bu tranfer olmazsa diğer adayın Simon Deli olduğunu belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DE SOKRATİS TRANSFERİ BİTMEYE YAKIN!

Fenerbahçe'de transfer gündemi Mesut Özil'den ibaret değil. Mesut Özil'in ardından stoper ve kanat bölgesine de takviyeler yapılacak. Daha önce anlaşılan Samuel Osayı'nın kulübü QPR ile de anlaşılmak üzere.

THİAM, LEMOS VE ADEMİ DEVRE ARASINDA TAKIMDAN AYRILABİLİR!

Fenerbahçe Mesut Özil dışında transferlere devam ediyor. Samuel Osayı ve Sokratis transferlerinde artık son viraja girilirken, Thiam, Lemos, Ademi gibi isimler takımdan ayrılabilir.


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yasaklar ne zaman bitecek? 9-10 Ocak 2021 Hafta sonu yasak var mı, Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
İkinci el arabada son dakika haberi: İşte fiyatı en çok düşen otomobiller
Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili SON DAKİKA açıklaması geldi| "Yüz yüze eğitim kararını açıklıyoruz"
SON DAKİKA HABER | Resmi Gazete'den duyuruldu! Uzaktan eğitim uygulaması ile ilgili yeni karar yayımlandı
SON DAKİKA | Bilim Kurulu üyesi "Kısıtlamalar ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı! "Salgının bitmesi için..."
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması geldi! DSÖ ile kritik görüşmenin ayrıntıları belli oldu
Meteoroloji'den SON DAKİKA sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi: O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
Son Dakika Haberi: Emekli Ocak zammı belli oldu! En düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşları ne kadar, kaç para?
7 Ocak A101 aktüel ürünlerde dev indirim bugün başladı! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
Amerika'da son dakika haberi: Trump'a azil şoku!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe Sokratis ve Samuel Osayı transferlerinde mutlu sona yakın! Thiam ve Lemos ayrılabilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA