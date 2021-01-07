Son dakika: Fenerbahçe Sokratis ve Samuel Osayı transferlerinde mutlu sona yakın! Thiam ve Lemos ayrılabilir...

Mesut Özil'in transferi konusunda ilk bilgileri A Spor ekranlarında paylaşan Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'nin diğer transfer operasyonları hakkında da bilgilendirmede bulundu. Fenerbahçe - Alanyaspor maçı öncesi Kadıköy'den canlı bağlantıda bulunan Kul, Fenerbahçe'nin Sokratis ile büyük oranda anlaştığını belirtirken bu tranfer olmazsa diğer adayın Simon Deli olduğunu belirtti.
SON DAKİKA HABERİ: FENERBAHÇE'DE SOKRATİS TRANSFERİ BİTMEYE YAKIN!
Fenerbahçe'de transfer gündemi Mesut Özil'den ibaret değil. Mesut Özil'in ardından stoper ve kanat bölgesine de takviyeler yapılacak. Daha önce anlaşılan Samuel Osayı'nın kulübü QPR ile de anlaşılmak üzere.
THİAM, LEMOS VE ADEMİ DEVRE ARASINDA TAKIMDAN AYRILABİLİR!
Fenerbahçe Mesut Özil dışında transferlere devam ediyor. Samuel Osayı ve Sokratis transferlerinde artık son viraja girilirken, Thiam, Lemos, Ademi gibi isimler takımdan ayrılabilir.