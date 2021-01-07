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Son dakika haberi: 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

Son dakika haberi... 'in 17. haftasında deplasmanda 'a 4-3 mağlup olan 'da gözler transfere çevrildi. Sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak için mutlaka kadroya takviye yapılması gerektiğini ifade eden , yönetimle bir araya geldi. Deneyimli teknik adam yönetimden 3 mevkiye takviye isterken, iyi teklif gelmesi halinde her futbolcunun satılabileceğini ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 06:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

'da 4-3'lük yenilgisinin ardından olağanüstü hal ilan edildi. Teknik direktör , dönüşü ayağının tozuyla 'ndaki kulüp binasına geldi ve beklenen transfer zirvesi gerçekleşti.

Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

Başkan ve 2. Başkan 'la bir araya gelen , mevcut kadro ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

Ayrıca , ve talebini yineledi. Teklif gelmesi ve maddi şartlar oluşması halinde de takımdaki
her oyuncunun satılabileceği konusunda fikir birliğine varıldı.

Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

Transfer toplantısı beklenenden uzun sürünce, 'daki idmanın saati 12.00'den 14.30'a alındı.

Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

'de 499 milyon TL ile en yüksek harcama limitine sahip takım olan , FFP nedeniyle ara transfer döneminde sadece 1 milyon euro'luk bütçeye sahip.

Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...

Bundan dolayı alınacak isimler için bonservis geliri elde edilmesi gerekiyor. Eski performansından çok uzaklarda olan 'nın yanı sıra ve gibi isimler iyi teklif gelmesi halinde elden çıkarılarak, maddi kaynak yaratılacak.

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Son dakika haberi: Fatih Terim 3 bölgeye transfer istedi! Dev zirvede...
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