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Son dakika haberi... için kapıları 'den açılıyor

Son dakika haberi... ekiplerinden 'nın süper yıldızı 'nin geleceği belirsizliğini koruyor. ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Arjantinli, istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilecek durumda. için en büyük iki aday ve olarak görünüyor. Ancak City'nin 1 adım önde olduğu ifade ediliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7.1.2021 19:43 Son Güncelleme: 7.1.2021 20:11 ABONE OL
Son dakika haberi... Messi için ABD kapıları Manchester City'den açılıyor

Barcelona'nın başkan adaylarından Agusti Benedito, Messi'nin kulüpte devam etmesinin zor olduğunu açıkladı. Benedito, Messi'yi kulüpte tutmanın iyi olacağını ancak bu konuda çok da iyimser olmadığını ifade etti.

Telegraph'ın haberine göre bu sözler, Manchester City'yi, Arjantinli yıldız için daha da iştahlandı. Süper yıldızın, Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

CITY 1 ADIM ÖNDE!

PSG'nin yeni teknik direktörü Pochettino, 33 yaşındaki oyuncuya kapıları kapamasa da City, oyuncuyu ikna için planlar yapmaya devam ediyor.

Arjantinli yıldızı Premier Lig'de oynattıktan sonra City Futbol Grup içinde yer alan diğer kulüplerde de forma giydirme amacındaki City, bu planıyla da avantajlı olmayı düşünüyor.

Messi ise daha önce ABD'de de oynama isteğini dile getirmişti. City'nin sahipleri ise MLS ekiplerinden New Yorkk City'nin de sahibi durumunda bulunuyor.

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Son dakika haberi... Messi için ABD kapıları Manchester City'den açılıyor
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