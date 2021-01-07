Son dakika haberi... Messi için ABD kapıları Manchester City'den açılıyor

Barcelona'nın başkan adaylarından Agusti Benedito, Messi'nin kulüpte devam etmesinin zor olduğunu açıkladı. Benedito, Messi'yi kulüpte tutmanın iyi olacağını ancak bu konuda çok da iyimser olmadığını ifade etti.
Telegraph'ın haberine göre bu sözler, Manchester City'yi, Arjantinli yıldız için daha da iştahlandı. Süper yıldızın, Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
CITY 1 ADIM ÖNDE!
PSG'nin yeni teknik direktörü Pochettino, 33 yaşındaki oyuncuya kapıları kapamasa da City, oyuncuyu ikna için planlar yapmaya devam ediyor.
Arjantinli yıldızı Premier Lig'de oynattıktan sonra City Futbol Grup içinde yer alan diğer kulüplerde de forma giydirme amacındaki City, bu planıyla da avantajlı olmayı düşünüyor.
Messi ise daha önce ABD'de de oynama isteğini dile getirmişti. City'nin sahipleri ise MLS ekiplerinden New Yorkk City'nin de sahibi durumunda bulunuyor.